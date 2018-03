Directorul Spitalului nr. 1, care a fost prins CHEFUIND ziua în amiaza mare în biroul său, a fost DEMIS

Spitalul Clinic Municipal nr. 1 a rămas fără director. Astăzi primarul general interimar Silvia Radu l-a demis pe Iurie Dondiuc pentru proasta administrare a instituţiei medicale. Despre acest lucru a anunţat într-o postare pe Facebook.

"Azi l-am eliberat din funcție pe dl Dondiuc, directorul Spitalului Nr1. După cum știți, atunci când am fost în control l-am găsit la chef pe domnul director în mijlocul zilei de muncă. Dar nu este numai atât, am văzut cum era administrat spitalul. Plângerile venite de la cetățeni descriu foarte bine sistemul impus în ultimii ani de către Moldovanu, Dondiuc și alții, care au făcut totul ca sistemul să lucreze exclusiv în folosul lor și nicidecum în folosul pacienților și implicit al locuitorilor Chișinăului. Am zis și o repet, nu voi admite astfel de oameni să conducă sistemele vitale ale municipiului. Nu voi lăsa corupții și iresponsabilii să sufoce administrația locală. Atâta timp cât sunt primar, fie și interimar, fac ordine", - a scris edilul interimar Silvia Radu.

PUBLIKA.MD aminteşte că scandalul în sistemul de sănătate a început după ce mai mulți doctori și asistente medicale din spitalele municipale au semnalat edilului interimar al Capitalei abuzuri grave comise de șefii lor.

În luna februarie, Silvia Radu l-a surprins pe directorul Spitalului Municipal Nr. 1, Iurie Dondiuc, în timpul unui chef împreună că fostul șef al Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, și consilierul liberal Ion Cebanu.

Iar joi şeful Direcţiei Sănătate din Capitală, Mihai Moldovanu, a fost demis din funcţie. O dispoziţie în acest sens a fost semnată de primarul interimar Silvia Radu.

Potrivit unui comunicat al Primăriei, funcţionarul a rămas fără fotoliu, pentru că nu a asigurat buna activitate a instituţiilor medicale. De asemenea, primarul interimar şi-a exprimat nemulţumirea şi faţă de investiţiile făcute de Direcţia Sănătate la o pensiune din Vadul lui Vodă.