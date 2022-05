Directorul RTR Moldova recunoaşte că beneficiarii finali ai postului TV sunt două entităţi ruse supuse sancțiunilor împotriva războiului

Directorul RTR Moldova recunoaşte în cadrul unei anchete a Ziarului de Gardă că fondatorii şi beneficiarii finali ai postului de televiziune sunt două entităţi ce aparţin Federaţiei Ruse şi se află sub sancţiuni impuse din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. Este vorba despre VGTRK, companie de radio şi televiziune a statului rus, considerată a fi unul dintre propagandiştii Kremlinului, dar şi Sberbank. Evghenii Sergheev a mai declarat că nu ştie, deocamdată, dacă activitatea televiziunii pe care o conduce la Chişinău va avea de suferit în condiţiile actuale. Cele două entităţi ruseşti, care deţin controlul asupra RTR Moldova prin intermediul unui ONG, sunt vizate de sancţiuni impuse deja de Marea Britanie, SUA, Canada. Şi UE a anunţat că pregăteşte măsuri similare.

NATALIA ZAHARESCU, jurnalistă Ziarul de Gardă: "Un alt post de televiziune controlat de Rusia este RTR Moldova. Compania care gestionează acest post de televiziune - "TV-Comunicaţii Grup" SRL este controlată în proporție de 50% de o organizație non-guvernamentală din Rusia, numită pe scurt, "Rosmediacom"."



Potrivit Ziarului de Gardă, asociaţia "Rosmediacom" a fost fondată de cea mai mare bancă de stat rusească, Sberbank, de o altă bancă - Vnesheconombank, și de o structură de stat în domeniul audiovizualului – compania rusă de stat de radio și televiziune (VGTRK). Solicitat de ZdG, directorul RTR Moldova, Evghenii Sergheev, a spus că proprietarii postului provin din Federația Rusă, dar că aceștia nu ar influența politica editorială a postului.



EVGHENII SERGHEEV, directorul RTR Moldova: "- În prezent, printre fondatori se numără Compania rusă de stat de radio și televiziune (VGTRK) şi Sberbank, din câte am înţeles. Fondatorii s-au schimbat des. VGTRK este o companie de stat. Sberbank este deţinut parţial de stat, din câte ştiu. - Am văzut discuţii privind aplicarea sancţiunilor în contextul acestui război asupra Sberbank. Asta credeţi că va afecta activitatea postului aici, la nivel local? - Nu vă pot spune, pentru că vom afla când vor exista relaţii cu băncile noastre."



În timp ce Sergheev susţine că politica editorială a RTR Moldova nu este influenţată din Federaţia Rusă, Consiliul Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune RTR Moldova, alături de NTV Moldova şi Primul în Moldova, pentru încălcări ce ţin de reflectarea războiului din Ucraina.



"Consiliul Audiovizualului a sancţionat de trei ori RTR Moldova în contextul reflectării războiului din Ucraina."



Mai mult, chiar şi într-o emisiune de divertisment produsă de RTR Moldova a fost prezentată o informaţie falsă, vehiculată şi în presa rusă sau în cea finanţată de Moscova.



"În Moldova încă se discută despre acţiunile autorităţilor de a interzice una dintre cele mai importante sărbători ale noastre, cel puţin dintre sărbătorile mele - Ziua Victoriei.



EVGHENII SERGHEEV, directorul RTR Moldova: " - Dar faptul că o parte dintre proprietari provin din Federaţia Rusă influenţează politica editorială a postului? - Nicidecum asta nu influenţează."



Mai multe companii ruse, dar şi propagandişti ai Kremlinului care au publicat informaţii eronate despre războiul din ţara vecină au fost sancţionaţi săptămâna trecută de Marea Britanie. Printre cei vizaţi este şi Compania rusă de stat de radio şi televiziune (VGTRK), fondatoare şi beneficiar final al postului RTR Moldova, dar şi al canalelor Rossia 1, Rossia 24 şi RTR Planeta. VGTRK este cel de-al doilea fondator şi beneficiar al RTR Moldova, care este sancţionat de Marea Britanie, după ce, anterior, Londra a impus sancţiuni şi pentru Sberbank. După invazia Rusiei în Ucraina, entitatea a fost supusă sancţiunilor de către Statele Unite, Canada şi Marea Britanie. Tot săptămâna trecută, preşedintele Comisiei Europene a propus ca Sberbank să fie exclusă din sistemul Swift, fiind astfel supusă sancţiunilor din cauza războiului. Ursula von der Leyen a mai precizat că trei posturi de televiziune ruseşti de stat ar urma să dispară de pe frecvenţele UE, dar nu a spus despre ce radiodifuzori este vorba. Potrivit publicației Politico, mai mulţi oficiali europeni, sub protecţia anonimatului, au declarat că ar fi vorba despre TV-Ţentr, RTR Planeta şi Russia 24. Ultimele două posturi TV sunt fondate de VGTRK, la fel ca şi RTR Moldova.



În data de 8 mai, şi SUA a anunțat noi sancțiuni pentru Federația Rusă, care vizează inclusiv reprezentanții conducerii Sberbank. În plus, au fost introduse și restricții împotriva Pervîi Kanal, NTV şi Rossiya-1, post de televiziune care are fondator comun cu RTR Moldova. Sancţiunile vor afecta interdicția de a le furniza echipamente, precum și capacitatea companiilor americane de a plasa publicitate la aceste posturi tv. Trezoreria SUA a stabilit că tranzacțiile cu aceste posturi trebuie finalizate până în data de 7 iunie 2022. Sunt permise operațiunile care se desfășoară în regim obișnuit și sunt necesare pentru lichidarea treptată a tranzacțiilor, contractelor și altor acorduri încheiate înainte de 8 mai cu aceste posturi, precum și cu orice alte organizații în care acestea dețin o cotă de 50% sau mai mult.



Anterior, expertul media Dumitru Ţîra a declarat într-o anchetă PRIME că peste 70 la sută dintre veniturile din publicitatea tv din Moldova sunt direcționate la televiziunile care retransmit în ţara noastră programele televiziunilor din Federaţia Rusă, iar o parte dintre aceşti bani sunt transferaţi direct la Moscova şi nu sunt folosiţi pentru dezvoltarea industriei autohtone de televiziune.