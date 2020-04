Directorul OMS: Lumea ar fi trebuit să asculte recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Întrebat despre politica de relaxare a a preşedintelui brazilian Jair Bolsonaro, în timp ce Brazilia nu a atins încă vârful pandemiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus a indicat că OMS ''nu are mandat pentru a forţa ţările să pună în aplicare'' recomandările sale şi a subliniat importanţa de a acorda atenţie acestora.''Noi am sfătuit întreaga lume să pună în aplicare o abordare globală a sănătăţii publice. Am spus să depistăm cazurile, să testăm, să izolăm şi să căutăm contactele. Ţările care au urmat recomandările sunt într-o poziţie mai bună decât altele. Este un fapt '', a spus el.''Fiecare ţară ar fi putut iniţia toate aceste măsuri de sănătate publică posibile. Cred că este suficient pentru a arăta importanţa pe care o are respectarea recomandărilor OMS'', a insistat directorul organizaţiei.Dacă Europa se îndreaptă cu precauţie spre o relaxare, cererile în acest sens s-au înmulţit în ultimele zile în Brazilia şi Statele Unite. Cu toate acestea, epidemia în aceste două ţări nu se află în aceeaşi etapă ca cea de pe Vechiul Continent.În faţa acestor critici, directorul OMS şi-a apărat în mod repetat activitatea, respingând săptămâna trecută apelurile la demisia sa. Luni, el a insistat asupra faptului că vor fi făcute recomandări bazate pe ştiinţă şi dovezi, concluzionând că depinde de fiecare ţară respectarea acestora.OMS va organiza începând cu 17 mai Adunarea Mondială a Sănătăţii, care este organismul său decizional suprem şi care reuneşte toate ţările membre în fiecare an.