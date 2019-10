Directorul de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Şarco, rămâne în funcţie, dar sub monitorizare. Declaraţia a fost făcută de către premierul Maia Sandu după şedinţa de Guvern.

"Directorul şi alţi colegi de-ai lui sunt monitorizaţi, aşa cum sunt monitorzaţi şi alţi conducători din subordinea Guvernului", a spus Sandu.

Acum două luni, Maia Sandu a declarat în cadrul şedinţei de Guvern că instituţia condusă de Şarco sabotează Guvernul şi nu furnizează informaţii ce ţin de investigarea furtului miliardului și a altor scheme de corupție. Astăzi, Sandu a lăsat să se înţeleagă că după ce a discutat cu managementul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, situaţia s-a schimbat.

"Am discutat cu managementul acestui serviciu, am discutat cu ei şi cu reprezentanţii altor organe de drept, care au avut obiecţii anterior faţă de acest serviciu. Am primit asigurări că lucrurile s-au îmbunătățit. Am primit dovezi că informaţia solicitată este prezentată. Evident o să monitorizăm în continuare, în cel mai serios mod, modul în care managmentul acestei instituţii îşi îndeplineşte obligaţiunile.", a spus Maia Sandu.

PUBLIKA.MD aminteşte că anterior Igor Dodon a declarat că directorul SPCSB, Vasile Şarco, a plecat din funcţie. Ulterior, Şarco a venit cu o precizare şi a spus că va rămâne să conducă instituţia şi că nici nu poate pleca pentru că urmează să prezinte un raport de activitate la Consiliul Europei.

Vasile Şarco a fost numit director la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în martie 2018 pe un mandat de cinci ani. Atunci, portalul cotidianul.md a scris că Şarco va ridica, lunar, un salariu de 30.500 de lei.

Anterior, Ziarul de Gardă a publicat o investigaţie despre averile angajaţilor CNA. Atunci, sub lupa jurnaliştilor a nimerit şi Şarco, care deţinea funcţia de şef al Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Ziarul de Gardă scria că în 2016, Vasile Şarco a incasat lunar, pentru realizarea atribuţiilor de serviciu, câte 20 de mii de lei. Soţia sa, Diana, angajată în cadrul Direcţiei Juridice a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, a avut, lunar, un salariu de 15,6 mii de lei. Nu a fost însă întotdeauna aşa. În 2012, de exemplu, soţii Şarco ridicau salarii lunare de 6 şi 7 mii de lei. Chiar şi cu acele salarii, în 2013, ei au reuşit să finalizeze construcţia a două imobile de lux la Bubuieci, mun. Chişinău, pe terenuri pe care le-au cumpărat în 2006.

Primul imobil, cu două niveluri, se înalţă pe un teren cu o suprafaţă de 8 ari care a intrat în posesia soţilor Şarco în 2006, în urma unui contract de vânzare/cumpărare. În februarie 2013, casa ridicată acolo a fost dată în exploatare. Deşi în datele de la Cadastru, dar şi în cele din declaraţia de avere şi interese depusă de Vasile Şarco la Autoritatea Naţională de Integritate casa are o suprafaţă de 139 m.p., în realitate, aceasta arată mult mai spaţioasă.

Pe un teren alăturat, soţii Şarco au ridicat încă o casă, mai modestă în dimensiuni, pe care au vândut-o, în martie 2013, la doar o lună după ce fusese dată în exploatare, părinţilor şefului de Direcţie de la CNA. Tranzacţia nu este însă reflectată în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate depusă de Vasile Şarco în 2013 la Comisia Naţională de Integritate. Pe lângă imobil(e), Vasile şi Diana Şarco conduc şi automobile de lux: o Toyota RAV 4, fabricată în 2014 şi achiziţionată în 2015, şi o Toyota Hilux din 2007, dobândită în 2013.