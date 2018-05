Directorul de la Asachi nu ia în serios scandalul din liceu: Este o frustrare că nu a fost făcută dreptate în ghilimele pentru mamă

Caz revoltător în Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Capitală. Fiul jurnalistei Marcela Dedin a fost agresat de diriginta de clasă. Potrivit acesteia, profesoara l-a insultat şi chiar a recurs la agresiune fizică, iar acest lucru s-a întâmplat de faţă cu colegii băiatului. Directorul liceului Boris Volosatîi a venit cu nişte delcraţii în cadrul emisiunii PUBLIKA REPORT. Acesta a declarat că regretă de cele întâmplate, iar totodată o învinuieşte pe mama copilului, jurnalista Marcela Dedin că ar fi avut un interes de a mediatiza acet subiect.

"Nu s-a schibat nimic, doar este o precizare am mai spus. Regret mult de cele întâmplate la general şi regret că acest lucru se discută public, este vorba de un copil care va fi marcat de această discuţie publică şi interesul mamei este în primul rând de a nu permite intimidarea publică a copilului, iar societatea nostră fiind foarte diversă trebuie să se asculte doar de recomandările comisiei la care a fost şi mama. I s-a recomandat paşii care sunt pentru ameliorarea relaţiilor în clasă a feciorului ei. Din comisie a făcut parte psihologul, directorii adjuncţi, diriginţii de clasă şi repretentantul APL.



S-a procedat în conformitate cu normele legale de atestare a unor agresiuni verbale sau fizice pentru că era vorba de agresare din partea feciorului doamnei Dedin faţă de alt copil, cetăţean al altui stat, este vorba de încălcarea dreptului la intimitate, multe lucruri sunt omise în discuţii. Şi astăzi cred că interesul este major din partea acestei discuţii, ori astăzi mama spune că el nu poate veni la şcoală că el poate fi agresat, dar noi dacă scoatem acest subiect în discuţie publică atunci ce trebuie să facă, să iasă din ţară?

Noi trebuie să ne gândim la copil apoi în cazul frustările personale ale celor maturi. În cazul profesoarei pot să spun că şi în acea comisie despre care am spus s-a vorbit de toate momentele de comportament şi această ieşire în prim plan a fost o explicaţie. Profesoara a explicat elevilor ce ar însemna această expresie curvă politică, nu poate fi pusă în vina unui învăţător la care nu pot răspunde părinţii, ori în ultima instanţă copii noştri trebuie să nii educăm.



Relaţia acestor copii este una foarte bună în ansamblu cu diriginta, îar acest lucru se poate vedea după analizele testelor făcute în testele psihologice făcute în relaţia familie-şcoală, pedagog-elev. Acest lucru a fost cercetat. Este un caz documentat, este o frustrare că nu a fost făcută dreptate în ghilimele pentru mamă, au fost făcute recomandări. Noi avem copii pe care îi merităm, au fost făcute condiţii favorabile pentru a-i educa, pentru a-i dezvolta.



Copilul are un comportament energic, este o situaţie normală. Acete lucru se poate de remediat în instrituţie. Hărţuire fizică nu a fost, băiatul este cu un cap mai dezvoltat decât ceilalţi copii din clasă. Trebuia de ajutat copilul, dar nu de scos în discuţie publică.



Eu fac încă o încercare cum a făcut şi doamna învăţătoare. Comisia propunea ca elevul să fie mutat din clasă în clasă unul din copii cu care a fost conflictul a fost mutat în altă clasă şi trebuia mutat şi acest copil, doar că doamna învăşătoare a rugat comisia să permită dânsei să ducă până la capăt procesul de remediere a situaţiei. Copilul are loc în şcoală, noi nu putem să-l ducem pe lună sau în altă parte" a spus Boris Volosatîi, directorul liceului Gheorghe Asachi.