Directorul companiei "Moldovagaz", Vadim Ceban, despre eventualitatea micșorării tarifului la gaze

După ce vicepremierul Andrei Spînu a declarat că tariful la gaze ar putea fi micşorat cu 10%, directorul companiei"Moldovagaz" Vadim Ceban declară că deocamdată nu a fost luată decizia de a face o solicitare în acest sens către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Ceban promite că în curând va fi clară hotărârea, dar precizează că la etapa actuală se analizează doi factori: evoluţia preţului de pe bursă şi prognozele privind consumul.



"Încă nu am finalizat toate calcule. Aici sunt două aspecte care sunt foarte importante: care va fi prognoza preţului pentru trimestru I şi, respectiv, pentru următoarea perioada, şi trimestru patru. Vedeţi, că preţurile la bursă se modifică în fiecare zi, şi care vor fi volumele de consum, pentru că asta tot influenţează tariful", a declarat VADIM CEBAN, directorul "Moldovagaz".



Purtătorul de cuvânt al ANRE, Galina Sanduța, a spus, săptămâna trecută, că se examinează situaţia de pe piaţă şi că se fac calculele necesare pentru a decide o eventuală micşorare a tarifului la gaze.



Totodată, şeful MoldovaGaz a mai anunţat că întreprinderea a prezentat informaţiile solicitate de companiile care efectuează în prezent auditul extern al datoriilor companiei.



"Am înţeles că la finele lunii ianuarie auditul va fi prezentat. Au solicitat, la Agenţia Proprietăţii Publice am prezentat toate informaţiile.

- Gazprom a comentat cumva?

- Încă nu a venit cu un comentariu, dar au fost anumite mențiuni referitoare la compania selectată, dar asta e opinia lor.

- Adică critici?

- Da, dar asta nu înseamnă că compania nu trebuie să efectueze."



În decembrie 2022, Energocom a vândut companiei "Moldovagaz" circa 96 de milioane de metri cubi de gaze, la un preț de 1183 de dolari pentru mia metri cubi.

În a doua parte a lunii decembrie prețurile de achiziție au fost în descreștere, iar la final de an s-a atestat un preț mediu scăzut. Din data de 1 octombrie 2022, consumatorii casnici achită 29,27 lei pentru un metru cub de gaze. În funcţie de gradul de vulnerabilitate, Guvernul compensează o parte din facturi.