Directorul CFM Iurie Topală a demisionat din funcție

Directorul Calea Ferată din Moldova Iurie Topală a demisionat din funcție. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook.

"Dragi prieteni, am decis să demisionez

Orice început are și un sfârșit și nimeni nu trebuie să fie veșnic în funcțiile publice. Am preluat conducerea CFM într-o perioada dificilă, cu datorii la salarii, angajați nemultumiți, și, mai ales, nemotivați. Tot ce a depins de mine am facut și singurul scop a fost adaptarea CFM la noile condiții economice naționale și internaționale.

Cu siguranță au fost și greșeli și neîmpliniri pe care mi le asum și sper ca echipa ce îmi va succede la conducerea CFM să reușească mai mult ca mine.

Am decis să demisionez nu pentru legendele urbane și bârfele aruncate anapoda într-un spațiu viciat, ci ca o normalitate a schimbării.

Pașii pe care i-am urmat pe perioada acestui mandat au fost în strictă concordanță cu sugestiile experților europeni, care ne-au asistat în perioadele de criză. De multe ori, am încercat să luptăm cu sistemul și birocrația, care ne stagnau proiectele. Am tot sperat că vom fi auziți, dar... degeaba.

Sunt mândru că, împreună cu echipa mea, am reușit să repunem pe roate magistrala. Deși, trebuie să recunosc, aveam mari rețineri la început. Noapte de noapte, când studiam diagrame, tabele, grafice, cifre mă îngrozeam de starea deplorabilă în care se afla compania. Restanțele de sute de milioane la salarii, datorii de sute de milioane față de agenții economici, conturi blocate, bunuri gajate. Nu mai spun de partea emoțională a lucrurilor. Zi de zi primeam zeci de scrisori cu povești rupte, parcă, din filme. Oamenii pur și simplu își limitau porția zilnică de mâncare, în timp ce unii dintre ei aveau copii sau soți grav bolnavi. Ei m-au motivat să rămân și să lupt pentru a le întoarce banii binemeritați.

Astăzi, cei care vor succede mandatul meu vor găsi, desigur, un șir de probleme. Dar vor găsi și soluțiile deja puse în aplicare. Însă nu vor mai duce povara impozitelor neachitate de rangul sutelor de milioane, nu vor fi nevoiți să restabilească relațiile cu partenerii externi, nu vor trebui să caute bani pentru a restitui banii pentru salarii, vor avea de întors de 2 ori mai puține credite, de 3 ori mai puțini bani pentru motorină și multe altele.

Domnule/(-ă) viitor director! Aici nu veți veni ca la un job obișnuit, aici vă veți găsi o familie. Sper să-i auziți pe acești oameni. Vă doresc să fiți scutit de influențe. Să vă bazați pe realitățile acestei intreprinderi și să nu admiteți ingerințele tuturor neștiutorilor.

Pe final, vreau să mulțumesc intregii echipe din fruntea CFM si miilor de feroviari care au reușit și mi-au fost alături. Am fost unul dintre voi și puteți conta pe sprijinul meu în continuare! Vă mulțumesc pentru această experiență și pentru sprijinul acordat!", a scris Topală.