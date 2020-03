Directorul casei raionale de cultură din Glodeni riscă să fie demis, pentru că le cere angajaţilor să vină la muncă

Riscă să fie demis, pentru că le cere angajaţilor să vină la muncă conform graficului de lucru. În această situaţie s-a pomenit directorul casei raionale de cultură din Glodeni, Ion Secrieru. Acesta spune că, de un an şi jumătate de când a preluat funcţia de director, a depistat mai multe nereguli în instituţie. Din cei 24 de angajaţi, jumătate nu se prezintă zile întregi la muncă. Mai mult, chiar sunt angajaţi în alte instituţii şi ridică două sau trei salarii concomitent.

Într-o postare pe facebook, Ion Secrieru, a povestit despre mai multe încălcări de serviciu comise de angajaţii casei de cultură raionale din Glodeni. Bărbatul a prezentat şi probe, care potrivit lui, confirmă cele spuse.



"Problemele s-au activizat în momentul când am cerut de la directorul adjunct rapoartele anuale de activitate şi prezenţa la orele de muncă conform registrelor de la intrarea în instituţie, fapt ce am constatat că angajaţii cu grad de rudenie sau sub influenţa şefului serviciul cultură nu se prezintă la orele de muncă", a spus directorul casei de cultură din raionul Glodeni, Ion Secrieru.



Mai mult ca atât bărbatul afirmă că cel puţin zece angajaţi din cadrul instituţiei muncesc concomitent la mai multe posturi de serviciu, iar acest lucru îi împiedică să se prezinte câte şapte ore pe zi la serviciu, conform contractului de muncă. Acesta a prezentat o probă în care actualul director adjunct al instituţiei şi o altă angajată discută despre acestă problemă.



"-Să faci orarul ca să fie bine şi acolo normal şi aici.

- Cu şapte ore, da? Ştii că trebuie şapte ore. Eu ţie ţi-am scris duminică dimineaţă, că nu ajungeau acolo nişte ore. Ţi-am scris acolo toată ziua, că mai in scurt acolo e cam .....

-Asta-i. Realitatea noi o ştim. Fix ăsta lucru îl făceau şi Mariana şi cine mai era când era director adjunct. Toată lumea ştie de asta, ce îţi pare că toţi stau de la oră până la oră aşa cum trebuie?, a spus directorul adjunct al casei de cultură din Glodeni, Nistor Varvara şi Bărgan Cristina, conducător al ansamnbului "Hora Moldovei", Glodeni



Acum, Ion Secrieru, riscă să fie demis din funcţia de director a casei de cultură raionale din Glodeni, după ce mai mulţi angajaţi s-au arătat nemulţumiţi de acţiunile lui şi au strâns semnături în acest sens. Cea pe care bărbatul o acuză că ar coordona demisia lui este chiar şefa serviciului cultură a raionului Glodeni, Olga Mutelica. Aceasta, însă, neagă acuzaţiile.



"-Desigur că vin la servici. Cum poţi să nu vii la servici?

-Vin conform graficului de şapte ore, da?

- Desigur, desigur. Noi pe data de două am avut un concert foarte mare, cu implicarea a foarte multă lume. Cum putea angajatul să se prezinte foarte bine în scenă dacă el nu vine la serviciu", a spus şefa serviciului cultură din raionul Glodeni.



Preşedintele raionuluiui Glodeni, Ion Cojocari, ne-a spus că urmează să iniţieze o anchetă de serviciu pentru a stabili circumstanţele în acest caz.