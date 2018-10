Directorul AOAM a încurajat producătorii locali să pătrundă pe piaţa americană: Moldova poate fi privită ca un hab de producere

Foto: facebook.com/alexandru.baltag

Identificarea proiectelor investiționale și a oportunităţilor de impulsionare a schimburilor comerciale moldo-americane. Acestea au fost cele mai importante subiecte discutate aseară la emisiunea Fabrika. Directorul Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova, Alexandru Baltag, a încurajat producătorii locali să pătrundă pe piaţa americană.



"Produse procesate din materie primă din produse bio. Un alt domeniu ar fi şi la care deja se lucrează este cel de textile. În Republica Moldova e destul de ok, deoarece se lucrează pentru mai multe branduri mondiale. Aici pe textile noi am putea fi competitivi chiar şi cu China şi Turcia pentru americani", a declarat Alexandru Baltag.



"Vinuri, mere, organice. Astea dacă le dea organice, americanul le ia, pentru că scrie pe ea organic, made in Moldova, garantat organic, gata", a precizat Dorel Nasui, consul onorific al statului Illinois, SUA.



Invitaţii au vorbit şi despre modul cum autorităţile pot contribui la dezvoltarea relaţiilor comerciale cu SUA.



"Republica Moldova poate fi privită ca un hab de producere şi aici Guvernul, statul câţiva ani în urmă a venit cu acel instrument al zonelor economice libere care este predestinat pentru producătorii străini care să facă în Moldova şi să exporte", a menţionat Alexandru Baltag, directorul Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova.



"Moldova poate să facă această specializare fără probleme. Revenind la cum să implementeze de fapt acest hub propus, hub economic, aici devine legislaţia importantă stabilitatea financiară, predictibilitatea modelului. Asta dă percepţia vestului că poţi face business acolo sau nu poţi face", a conchis Dorel Nasui, consul onorific al statului Illinois, SUA.