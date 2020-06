Directoarea grădiniţei din Pepeni, agresată verbal şi fizic de Oleg Cernei, spune că procurorii muşamalizează cazul

Directoarea grădiniţei din comuna Pepeni, raionul Sângerei, care ar fi fost agresată verbal şi fizic toamna trecută de Oleg Cernei, candidatul de atunci al Blocului "ACUM" la funcția de primar, afirmă că procurorii încearcă să muşamalizeze cazul. Funcţionara susţine că ancheta iniţiată pentru huliganism bate pasul pe loc, deşi a trecut mai bine de jumătate de an.



Larisa Manoilă, directoarea grădiniţei din Pepeni, declară că după ce a fost agresată verbal şi fizic de Oleg Cernei, starea sa de sănătate s-a agravat mult.



"Am primit tratament destul de costisitor şi de lungă durată. În faţa colegilor, în instituţie publică să mă lovească, să mă bruscheze, să mă numească", a declarat Larisa Manoilă, directoarea grădiniţei din Pepeni, Sângerei.



Victima spune că a încercat să afle şi informaţii despre mersul anchetei penale de la procurorii raionului Sângerei, dar nu le-a primit.



"Nu sunt informată la ce etapă este dosarul şi eu intuiesc că este un dosar muşamalizat, tergiversat, amânat, îndosit undeva. Eu idee nu am unde este şi ce e cu el", a precizat Larisa Manoilă.



Pe de altă parte, ofiţerul de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, a declarat că dosarul a fost luat recent din gestiunea procurorurilor raionului Sângerei şi transmis celor din Râşcani, pentru a asigura obiectivitate şi imparţialitate în acest caz. Vieru nu ne-a oferit alte detalii. Oleg Cernei a negat acuzaţiile directoarei, potrivit cărora, ar fi fost bătută, pentru că nu l-a lăsat să-şi desfăşoare campania electorală în grădiniţă.

În urma scrutinului, Cernei nu a câştigat fotoliul de primar la Pepeni, ci doar de consilier local. Anterior, el a făcut parte şi din Consiliul Municipal Chișinău de mai multe ori, inițial ales pe listele Alianței "Moldova Noastră", iar apoi din partea Partidului Liberal. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, Cernei a candidat independent la funcția de deputat, dar nu a trecut pragul electoral de 2 procente.