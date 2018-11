Directoarea grădiniţei din Capitală, unde o educatoarea a abuzat verbal și fizic mai mulți copii, va fi SANCȚIONATĂ

Directoarea grădiniţei 185 din Capitală va fi sancţionată, în urma cazului cu angajata agresivă, înregistrată în timp ce striga şi insulta copiii de care avea grijă. Primarul interimar Ruslan Codreanu a mers în inspecţie la instituţia cu pricina. Colega mea Augustina Badica are detalii. Augustina, ce declaraţii a mai făcut edilul interimar?

Primarul interimar Ruslan Codreanu, s-a arătat scandalizat de incidentul care a ajuns şi în atenţia municipalităţii, fiind discutat şi la şedinţa de azi a primăriei. Edilul Capitalei a avut o întâlnire cu uşile închise timp de 20 de minute cu toate educatoarele şi dădacele de la grădiniţa Nr 185. Angajaţii au căzut de acord că astfel de tratamente nu pot fi admise în asemenea instituţii. În apărarea sa, şefa grădiniţei susţine că nu a ştiut nimic despre acest caz, şi că n-a primit nicio plângere de la părinţi... Potrivit ei, cele două au depus deja cereri de demisie din funcţie.....

"Eu am venit să vedem ce s-a întâmplat. Înainte de a lua eu careva decizii, eu urmează să merg oricum în mai multe grădiniţe. Eu nu am venit să ocărăsc, nu am venit să mă cert."



Primarul a avut o discuţie cu angajaţii instituţiei.



"Persoanele se fac vinovate şi nu au nicio scuză pentru astfel de comportament, dar să nu venim cu soluţii de genul hai să punem camere video şi în veceu, să nu venim cu soluţia ca să îmbrăcăm toţi copii în microfoane, pentru că aici se educă copii", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Şefa grădiniţei susţine că şi părinţii copiilor din grupa în care a avut loc incidentul au partea lor de vină.



"Părinţii care au examinat cazul acesta 3 săptămâni de ce nimeni nu s-a apropiat de administraţie să zică, măi omule iată ce se întâmplă", a spus Valentina Cebotariova, directoarea grădiniţei nr. 185.



Potrivit responsabililor din cadrul direcţiei Educaţiei, angajata vizată în scandal nu avea pregătirea necesară pentru a lucra cu copiii, la fel ca şi multe alte dădace din numeroase grădiniţe.



"Am dori foarte mult ca aceşti angajaţi să fie selectaţi şi să fie cei care au dragoste pentru copii. Astăzi directorii sunt nevoiţi să angajeze oricare persoană din societate care vrea să presteze aceste servicii", a menționat Rodica Guțu, şefa Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport.



"Este foarte important că noi ştim să ne cerem drepturile. Vrem salariu mai mari, vrem condiţii, vrem reparaţii, dar noi ce oferim în schimb? Este foarte regretabil că din prima zi ca viceprimar în Primărie, noi cu direcţia educaţie discutăm de musculiţe în hrişcă şi în ce se păstrează murăturile. Şi mai puţin despre calitatea educaţiei", a spus Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.

Vineri, pe reţelele de socializare a apărut o înregistrare audio în care o educatoare şi ajutoarea ei strigă la copii. Imprimarea, făcută cu un dispozitiv ascuns montat pe haina unui copil, a fost publicată de părintele acestuia. Femeia spune că de când fetiţa ei frecventează grădiniţa a observat schimbări în comportamentul ei. În urma dezvăluirilor, cele două angajate au scris cereri de demisie. Cazul este cercetat şi de poliţie.