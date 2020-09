Directoarea gimnaziului din Hiliuți, amendată pentru inaugurarea veceului, nu va contesta amenda

Directoarea gimnaziului din Hiliuți, Ana Matei, amendată pentru inaugurarea veceului, a declarat pentru Publika TV că nu va contesta amenda.

Ana Matei a fost anunţată marţi despre faptul că urmează să achite o amendă pentru că nu a respectat măsurile impuse de autorităţi. Aceasta îşi recunoaşte vina şi spune că nu va contesta decizia ANSP Bălţi.



"- Da, am greşit, nu am respectat punctul din instrucțiune, cu toate că masca o purtam, doar atunci când am făcut fotografii am scos-o, asta e tot. - Nu veţi contesta decizia, o să achitaţi amenda? - Sigur că o să achit dacă trebuie, am fost vinovată."

PUBLIKA.MD amintește că singura persoană responsabilă de încălcările admise în această instituție de învățământ a fost directoarea gimnaziului. Aceasta a fost amendat pentru nerespectarea distanţei sociale şi lipsa măştilor de protecţie.

În baza articolului 76 prim, Ana Matei a fost sancţionată cu 20 de unităţi convenţionale sau 1000 de lei.

CITEȘTE ȘI Doar o singură persoană s-a ales cu amendă în cazul inaugurării veceului din Hiliuți. Cine este aceasta