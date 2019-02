Diplomați: UE ar putea ajunge la o înţelegere cu Marea Britanie în problema graniţei irlandeze înainte de 12 martie

Uniunea Europeană ar putea ajunge la o înţelegere cu Marea Britanie în problema graniţei irlandeze înainte de 12 martie, data la care deputaţii britanici ar urma să supună din nou la vot acordul între guvernul premierului Theresa May şi Bruxelles cu privire la ieşirea Regatului Unit din blocul comunitar, au declarat joi pentru dpa diplomaţi din UE.scrie agerpres.ro. Theresa May a încercat o renegociere a documentului, dar Bruxellesul se opune ferm atât relansării discuţiilor, cât şi stabilirii unui termen-limită cu privire la aşa-zisul "backstop", clauză prin care Regatul Unit s-a angajat să rămână în uniunea vamală europeană şi Irlanda de Nord să rămână aliniată anumitor norme ale pieţei unice europene până când s-ar ajunge la o înţelegere mai bună care să evite reapariţia unei ''frontiere dure'' între Irlanda şi Irlanda de Nord.Dacă acordul de retragere "pică" din nou în parlament la 12 martie, deputaţii vor vota asupra unei ieşiri a ţării din UE fără un acord ("no-deal Brexit"), iar dacă resping ieşirea din UE fără un acord va urma un alt vot prin care Londra să solicite Bruxelles-ului o amânare a termenului la care este prevăzută retragerea oficială, 29 martie.Joi, diplomaţi ai UE au declarat pentru dpa că o astfel de amânare este aproape inevitabilă în momentul de faţă. În cazul în care amândouă părţile vor fi de acord asupra acestui aspect, problema se va afla pe agenda următorului summit al liderilor UE din 21-22 martie.O asemenea prevedere ar fi o variantă cu o forţă de constrângere legală mai mare decât asigurările primite în acest sens în ianuarie de Theresa May de la oficialii UE, notează dpa.