DINTR-UN NECAZ ÎN ALTUL: Rudele tinerei răpuse de COVID-19 susțin că au primit de la morgă hainele altor oameni

Pe lângă durerea provocată de moartea mamei de 27 de ani din Găuzeni, Şoldăneşti, răpusă de COVID-19 la începutul săptămânii, rudele acesteia mai au o necaz în plus. Cumnatul victimei susţine că responsabilii de la morgă ar fi încurcat lucrurile decedatei cu ale altor cinci bolnavi care au murit din cauza noului coronavirus."Ieri am vrut să iau sacul cela cu lucruri şi să îl pun în faţa Guvernului. Precis că era să mă creadă toată lumea că sunt nebun, dar aşa era să atrag atenţia opiniei publice şi Ministerului mai convingător."Cumnatul tinerei, Oleg Sclifos, spune că sacul cu lucrurile personale ale victimei a fost transmis familiei împreună cu corpul neînsufleţit. După înmormântare, rudele au avut o surpriză neplăcută."În loc de lucrurile ei personale, am primite haine ale altor persoane, care sunt decedate, infectate cu COVID. În haine era indicată, nume prenume şi secţia unde au fost internaţi."Apropiaţii spun că tânăra nu avea lucruri de preţ şi voiau să recupereze telefonul mobil, în care femeia a adunat zeci de poze cu familia. Vinerea trecută, ea a adus pe lume un băieţel şi mai avea o fetiţă de şase ani."Noi şi aşa avem durerea asta în suflet şi încă credeţi-mă că nu-i uşoară şi nu trece aşa de repede şi încă când mai vezi şi aşa surprize neplăcute, e dureros."Cumnatul victimei spune că a sunat la morga Spitalului Republican, unde i s-a cerut să restituie sacul cu haine. Familia precizează că nu acuză pe nimeni, doar îşi doreşte mai multă responsabilitate din partea autorităţilor. Am contactat Serviciul de Presă al Spitalului Republican, unde tânăra a fost tratată în ultimele zile, însă reprezentanţii instituţiei medicale ne-au cerut o scrisoare oficială, la care, deocamdată, nu am primit niciun răspuns."Eu iarăşi menţionez că noi nu credem că fina noastră a decedat de COVID, dar trimiţându-ne acasă aşa un cadou a câtorva persoane care probabil să fi fost infectate, putem cu siguranţă să ne infectăm toţi. "Luni, au fost confirmate 13 decese din cauza noului coronavirus. Printre victime era şi o tânără de 27 de ani, care, potrivit autorităţilor, a făcut o formă gravă de COVID-19, cu pneumonie bilaterală şi edem pulmonar, ceea ce i-a şi provocat decesul. Marţi, tânăra a fost condusă pe ultimul drum. Ea a lăsat în urmă doi copii, o fetiţă de şase ani şi un băieţel pe care l-a născut vinerea trecută. Familia victimei susţine că tânăra putea fi salvată dacă era conectată mai mult timp la aparatele de respiraţie asistată. Acum două zile, şeful Clincii Anestezie şi Terapie Intensivă de la Spitalul Republican, Victor Cojocaru, ne-a spus că medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viaţa. Iniţial, tânăra a fost intubată, apoi deconectată de la ventilatoarele mecanice, fiind conştientă aproape 12 ore. Însă starea ei de sănătate s-a înrăutăţit brusc, fiind iarăşi conectată la aparatele de respiraţie artificială. Ate detalii nu au fost oferite, pe motiv că sunt date cu caracter personal.