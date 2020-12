Dinastie în golf. Tiger Woods a participat în premieră la un turneu cu fiul său, Charlie

Dinastie în golf! Celebrul sportiv, Tiger Woods, a participat în premieră la un turneu cu fiul său, Charlie.Este vorba despre competiția PNC Championship, creată special pentru participarea jucătorilor de golf alături de un membru din familie care nu deține vreun titlu în circuitul internațional.Fiul de doar 11 ani al legendarului Tiger Woods, a fost cel mai tânăr participant din istoria de 25 de ani a competiției din Florida.La final, tandemul familiei Woods s-a clasat pe locul 7. Victoria a fost obținută de perechea Justin/Mile Thomas.Tiger Woods este unul dintre sportivii legendari în golf care are un palmares impresionant. El a câștigat de-a lungul carierei nu mai puțin de 82 de titluri de campion .Woods are 44 de ani și a cucerit și 15 trofee la turneele majore de golf. De-a lungul anilor a fost și unul dintre cei mai bogați sportivi din lume. Conform presei internaționale el are o avere de peste un miliard de dolari.