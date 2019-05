Dinamo-MAI Chişinău a obţinut victorie în prima partidă a seriei finale a Campionatului Naţional de Volei Feminin

Dinamo-MAI Chişinău a câştigat prima partidă a seriei finale a campionatului naţional de volei feminin.

Deţinătoarea titlului s-a impus pe teren propriu cu 3-1 în faţa echipei Dinamo Tiraspol. Echipa din capitală a început meciul la turație maximă şi şi-a adjudecat primul set cu 25-11. A urmat însă replica viguroasă a tiraspolencelor, care au câștigat al doilea act cu 25-14.



Aplombul echipei oaspete însă nu a durat prea mult, Dinamo-MAI revenind la conducerea ostilităților și rămânând în această postură până la sfârşit. Gazdele au reuşind să-și adjudece următoarele două seturi cu 25-11 și 25-21.



"Eu cred că am servit şi am preluat mai bine ca adversarele. Parţial am fost în atac mai bunicei, dar victoria e victorie şi mergem înainte", a spus Valentin Pereu, antrenor al Dinamo-MAI Chişinău.



"Avem probleme de lot. O jucătoare a echipei noastre s-a accidentat, noi suntem acum doar şase şi nu avem alt libero. Cu toate acestea, am încercat să prestăm un joc bun, iar fetele au salvat mai multe mingi dificile", a spus Larisa Selemeţ, jucătoare.



"Sunt mulţumit de joc. Fetele au jucat bine. Am avut de înfruntat un adversar valoros. Trebuie să muncim mai mult şi atunci vom câştiga", a spus Petru Stanilevici, antrenor al Dinamo-Tiraspol.



Cea de-a doua partidă a seriei finale se disputa tot la Chişinău, în ziua joi, 23 mai.

Pentru cucerirea titlului de campioană echipele au nevoie de 3 victorii.