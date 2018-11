Dinamo-MAI Chişinău a învins echipa Universităţii de Stat

Formaţiile Dinamo-MAI Chişinău şi Tighina se vor întâlni în finala Cupei Moldovei la volei masculin.

Dinamoviştii au învins cu 3-1 echipa Universităţii de Stat. Trupa lui Valentin Pereu s-a impus în primul set cu 25-21. "Studenţii" nu au renunţat şi au câştigat al doilea act cu 25-22.

A fost însă doar un foc pe paie!

Dinamo-MAI a jucat mai sigur în momente decisive şi a câştigat următoarele două seturi la 23, respectiv 21.



"Singur ne-am creat probleme. Nu a fost un meci foarte greu. Pe fond de relaxare am pierdut un set. În mare parte, victoria e victorie", a menţionat Valentin pereu, antrenor Dinamo-MAI Chişinău.



"Nu am avut un început bun. Am comis mai multe greşeli, mai ales în atac. Datorită lotului nostru am reuşit să întoarcem soarta partidei", a precizat Timofei Chisleacov, jucător Dinamo-MAI Chişinău.



"Am vrut să câştigăm şi am fost aproape să facem asta, însă jucătorii nu au avut încredere în forţele proprii. Conduceam în debutul şi sfârşitul setului, dar apoi pierdeam 4-5-6 mingi la rând", a precizat Alexandru Dudicov, antrenor USM.



În cealaltă semifinală gruparea din Tighina s-a impus cu 3-0 în faţa echipei Dinamo Tiraspol.