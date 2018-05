DINAMO, LA UN PAS DE TITLU. Dinamovistele au învins pe USM cu scorul de 3-0

Dinamo Chişinău este la un pas de a câştiga titlul de campioană naţională la volei feminin. Gruparea din capitală a învins-o în meciul doi al seriei finalei pe echipa Universităţii de Stat.



În partida de aseară, Dinamo s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-0. În primul set gazdele a învins lejer cu 25-13, iar cel de-al doilea a fost mai echilibrat, terminându-se cu 28-26. În cel de-al treilea set, dinamovistele au dispus cu 25-19.



"Avem adversar pe măsură, fetele joac la un nivel foarte înalt. Ne-am pregătit mult de aceste meciuri, iar acum simţim că suntem gata să mai câştigăm o partidă", a spus voleibalistă Dinamo, Ecaterina Arabadji.



Graţie acestei victorii, Dinamo conduce la general cu 2-0 şi mai are nevoie de o victorie pentru a a deveni campiona ţării. În prima partidă, fetele de la Dinamo la fel se impusese cu 3-0.



"Cred că 3-0 este o victorie categorică, mai ales că în al doilea meci consecutiv. Am învins şi sper că în următoarea partidă la fel ne vom impune cu scorul de 3-0. Pentru asta vom depune toate eforturile", a spus voleibalistă Dinamo, Larisa Selemet.



"Chiar dacă am pierdut 2 meciuri noi nu lăsăm mâinele în jos. În fiecare meci ne străduim să depunem efort maxim. Sperăm că în următorul meci va fi mai bine", a spus voleibalistă USM, Maria Idjilov.



Al treilea meci din seria finală a Campionatului Naţional de volei se va disputa pe 10 mai pe terenul formaţiei USM.