Dinamo Chişinău s-a impus în cea de-a doua partidă din seria finală cu Balkan

Dinamo Chişinău este aproape să cucerească titlul în campionatul naţional de futsal masculin. Discipolii lui Dorin Coceban s-au impus în cea de-a doua partidă din seria finală cu Balkan, scor 2-0.

În urma acestui rezultat, "alb-albaştrii" conduc la general cu 2-0 şi mai au nevoie de încă o victorie pentru a deveni campioni. Chişinăuienii au deschis scorul în prima repriză prin Sergiu Nicolaiciuc.



Scorul final a fost stabilit în repriza secundă de către ucraineanul Serhii Fili.



"A fost un meci greu. Am depus efort şi am demonstrat că suntem mai buni. Sunt fericit că am marcat şi am contribuit la victorie", a menţionat Serhii Fili, jucător Diamo Chişinău.



Unul din eroii dinamoviştilor în partida cu Balkan a fost portarul Alexei Capsamun. Internaţionalul moldovean şi-a salvat echipa în nenumărate rânduri.



"Sunt mulţumit de prestaţia mea. Este bine atunci când portarul nu încasează niciun gol. Este de două ori mai plăcut decât o victorie obişnuită", a precizat Alexei Capsamun.



Chiar dacă sunt conduşi la general cu scorul de 2-0, antrenorul formaţiei Balkan, Vladimir Tanurcov crede că elevii săi pot reveni.



"Vom continua să jucăm şi vom lupta pentru orice şansă. Vom vedea ce ne va reuşi", a declarat Vladimir Tanurcov.



"Pentru noi orice victorie contează indiferent de scor. Era important să câştigăm şi să obţinem ceea ce ne-am dorit", a punctat Dorin Coceban, antrenor Dinamo Chişinău.



Cea de-a treia partidă dintre cele două echipe se va desfăşura pe 13 mai la Complexul Sportiv "Futsal Arena FMF" din comuna Ciorescu.