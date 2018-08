DINAMO CHIŞINĂU, DEBUT REUŞIT. Trupa lui Dorin Coceban a câștigat cu scorul de 5-4

Dinamo Chişinău a început cu dreptul evoluția în primul tur preliminar al Ligii Campionilor la Futsal. Campioana Republicii Moldova s-a impus cu 5-4 în faţa clubului elveţian La Chaux-de-Fonds (Șo de Fon) într-o partidă disputată la Futsal Arena din Ciorescu. Oaspeţii au început în forţă şi, după 17 minute de joc, conduceau cu 2-0.



Susţinuţi frenetic din tribune, dinamoviştii au răsturnat scorul pe tabela de marcaj şi au ajuns rapid în avantaj. Conduși cu 2-3 și 3-4, elveţienii au avut replică pe măsură şi de fiecare dată au reuşit să egaleze. Finalul meciului a fost unul incendiar. Sergiu Nicolaiciuc a înscris cel de-al cincelea gol al dinamoviștilor cu un minut şi 48 de secunde până la sfârşit.



Drama a continuat şi elveţienii au beneficiat de o şansă uriaşă de a egala cu 55 de secunde până la final, dar portarul Ruslan Istrati a apărat lovitura de pedeapsă de la 10 metri și a rămas 5-4 pentru Dinamo.



"Am avut un adversar pe măsură cu foarte mulţi stranieri - spanioli, italieni, portughezi. Este o echipă foarte bună, dar noi, totuşi, până la sfârşit am rupt bucăţică noastră de pâine, care ne-am propus-o să mâncăm", a spus Dorin Coceban, antrenor Dinamo Chişinău.



"Am jucat mai sigur în repriza secundă. Ne-am sprijinit mereu unul pe altul. A fost un factor important", a zis Sergiu Nicolaiciuc, jucător Dinamo Chişinău



"În acest meci am încasat toate cele 5 goluri în urma unor greşeli individuale. Ăsta e rezultatul! În aceste condiţii, este imposibil să câştigi", a declarat Pablo Sanchez, antrenor R.C.D Futsal La Chaux-de-Fonds.



Din această grupă mai face parte echipa georgiană TMC Tbilisi. În următoarea rundă preliminară, se va califica doar câştigătoarea grupei.