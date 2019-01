Dinamo Chişinău a obţinut victorie în cel mai aşteptat meci din a şaptea etapă a Campionatului Naţional de futsal

Dinamo Chişinău a dispus cu 2-1 de Balkan în cel mai aşteptat meci al etapei a şaptea în Campionatul Naţional de fotsal. Până la această partidă cele două echipe împărţeau, la egalitate de puncte, primele două locuri în clasament.

Deţinătorii titlului, dinamoviştii, au câștigat prima repriză cu 1-0 graţie golului marcat de Alexandru Ţîmbalist.

"Alb-albaştrii" și-au dublat avantajul în repriza secundă, Constantin Niţă deviind balonul în propria poartă.



Balkan a reușit doar să reducă din handicap prin Victor Iordachi. Autorul golului a fost eliminat pe final, la fel ca şi colegul său de echipă Sergiu Munteanu.



"Prima repriză am dominat-o clar. În a doua repriză s-au schimbat lucrurile. După ce noi conduceam cu 2-0, ei au început să forţeze egalarea. Noi am avut scopul nostru să nu scăpăm gol, să profităm de greşelile lor şi să marcăm. Ceea ce s-a întâmplat", a spus Dorin Coceban, antrenor-jucător.



"Băieţii care au jucat împotriva noastră sunt de la selecţionată. Sunt băieţi experimentaţi. Noi am avut puţină încredere. I-am motivat pe băieţi cum am putut, am strigat la dânşii, dar nu ajunge încă", a declarat Ion Chitoroaga, jucător.



În celelalte partide, Clasic Chişinău a zdrobit cu 11-3 pe Sokol Tiraspol, Rîmbcom Căuşeni a spulberat cu 9-1 pe Roma Chişinău, iar Sportul Studenţesc s-a impus cu 5-4 în faţa Olimpiei Bălţi.