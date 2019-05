Dinamo Chişinău a cucerit pentru al doilea an consecutiv titlul de campioană naţională la futsal masculin. "Alb-albaştrii" au câştigat seria finală cu concitadina Balkan cu scorul general de 3-0.

Cel de-al treilea meci a fost unul pe muchie de cuţit, iar elevii lui Dorin Coceban s-au impus cu 2-1. Dinamoviştii au deschis scorul în minutul 15 prin Andrei Negara, care a executat fără emoţii o lovitură de pedeapsă.



Pe final, Balkan s-a aruncat în atac cu toată echipa şi a reuşit egalarea în minutul 36 datorită golului înscris de portarul Oleg Chitoroagă.



Jocul i-a ţinut în suspans pe suporteri până la ultimele clipe, iar Dinamo a marcat golul decisiv cu doar 6 secunde până la sfârşit. A făcut Sergiu Nicolaiciuc, care a fost declarat ulterior cel mai bun jucător al sezonului.



"Am muncit, am depus maxim efort. Deşi conduceam cu 2-0 în play off, pentru noi era important să fie anume 3-0", a spus jucătorul Dinamo Chişinău, Sergiu Nicolaiciuc.



"Pe parcursul întregului campionat şi fazei play off am fost peste toţi adversarii. Nu le-am dat practic nimănui nicio şansă! În fiecare meci am obţinut victoria şi am ajuns unde ne era locul", a spus antrenorul Dinamo Chişinău, Dorin Coceban.



Olimpia Bălţi şi Rîmbcom Căuşeni luptă pentru locul 3. Scorul în serie este egal de 1-1. Victoria în această confruntare va reveni echipei ce va câştiga următorul meci.

Partida decisivă se va disputa marţi, 14 mai, la Futsal Arena din comuna Ciorescu.