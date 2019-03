Dinamo Chişinău a cucerit Cupa Republicii Moldova la futsal masculin. "Alb-albaştrii" s-au impus în finală cu 5-3 în faţa altei echipe din capitală, Balkan.

Timpul regulamentar s-a terminat nedecis, scor 3-3, şi au urmat două reprize de prelungiri.

"Dinamoviştii" au decis soarta soarta câştigătorului chiar în prima din ele, când au punctat de două ori prin Andrei Negară şi ucraineanul Dmîtro Deliatinski.



"Am avut posesie mai bună. Mai mult am controlat balonul. Ei muşcau foarte agresiv, au avut multe ocazii. Mă bucur că am reparat greşelile comise, anterior, am fructificat ocaziile şi am obţinut victoria", a spus antrenorul Dinamo, Dorin Coceban.



"Moral şi fizic a fost mai bună echipa Dinamo. Am fost mai mult încurajaţi şi am vrut mai mult să câştigăm. Vrem să câştigăm şi campionatul. Cupa a fost o etapă de pregătire pentru noi, iar acum aşteptăm Campionatul Moldovei", a spus jucătorul Dinamo, Andrei Negara.



"După părerea mea, noi nu am avut noroc. Fiecare echipă a meritat să cucerească trofeul. A fost un joc egal. Uneori a dominat Dinamo, uneori noi am avut iniţiativa în joc", a spus antrenorul Balkan, Vladimir Tanurcov



Dinamo a intrat în posesia trofeului pentru al doilea an consecutiv.