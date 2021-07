Dinamo-Auto Tiraspol a obţinut prima victorie în actuala ediţie a Diviziei Naţionale. Echipa a antrenată de Igor Dobrovolski a învins cu 1-0 pe FC Floreşti în cadrul etape a treia a campionatului.Singurul gol al meciului a fost marcat de fundaşul Andrei Novicov imediat după pauză."Am spus înainte de meci că va fi greu, aşa şi s-a întâmplat. Am avut şi ocazii când puteam decide soarta partidei şi mai devreme, să fim mai liniştiţi, dar asta e. "FC Floreşti a suferit a treia înfrângere consecutivă şi este codaşa clasamentului, având -6 puncte. Echipa a fost depunctată de FMF înaintea startului sezonului."Un meci bun în care nicidecum nu am meritat să pierdem. În unele momente am fost mai buni ca adversarul. Am avut ocazii, însă din nou nu le-am fructificat."Astăzi se vor juca ultimele două meciuri din această etapă.