Dinamo-Auto Tiraspol a întrerupt seria de 7 meciuri fără nicio victorie în campionatul Moldovei de fotbal. În cadrul etapei a 18, "alb-albaștrii" au învins, la Lovoza, cu 4-1, pe Codru.

Oaspeții au marcat de două ori până la pauză. Vadim Paireli a deschis scorul în minutul 21, iar Maxim Pirogov a dublat avantajul echipei antrenate de Igor Dobrovolski.



Scorul a luat proporții în minutul 59, când Paireli l-a învins din nou pe portarul Mihail Kizeev. Lozovenii au redus din handicap peste 8 minute. Nikolai Vdovicenko a reușit un gol de generic.



Mijlocașul dinamoviștilor Artiom Fiodorov a fost cel, care a închis tabela în minutul 77.



"Trebuia să luăm cele 3 puncte cu orice preț. Am îndeplinit obiectivul. În pofida scorului categoric, în joc a persistat nervozitatea, deoarece am avut nevoie de victorie", a spus antrenorul secund Dinamo-Auto Tiraspol, Alexandr Camaldinov.



"Am comis foarte multe erori neforțate în momente în care am avut posesie. Adversarul a profitat de situațiile în care pierdeam balonul. Am fi putut să creem mai multe ocazii, dacă am fi fost mai precauți", a spus antrenorul Codru Lozova, Alexei Savinov.



În urma acestei victorii, Dinamo-Auto a urcat pe locul 5 în clasament.

De partea cealaltă, Codru este în continuare pe ultima poziție, fără nicio victorie în Divizia Națională.