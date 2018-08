DINAMO A RATAT CALIFICAREA. Echipa din Chişinău a fost învinsă de TMC Tbilisi

foto: publika.md

Dinamo Chişinău a ratat calificarea în runda a doua preliminară a Ligii Campionilor la futsal. Dinamoviştii au pierdut meciul decisiv jucat pe teren propriu cu gruparea georgiană TMC Tbilisi, scor 1-3. "Alb-albaştrii" au început mai bine partida de la Ciorescu şi au deschis scorul în prima repriză prin Andrei Negara.



Dinamo avea nevoie de cel puţin o remiză pentru a se califica în runda următoare, însă a încasat 3 goluri în repriza secundă şi visul frumos a fost spulberat.



"Stăteam în propria jumătate de teren în faţa porţii noastre. Vroiam să câştigăm, să menţinem rezultatul. Şi aşa mereu se întâmplă când vrei să menţii scorul totul se întoarce invers", a spus Andrei Negara, jucător de futsal Dinamo.



Ghiorghi Tikurişvili a marcat de 2 ori, iar Vahtanghi Jvaraşvili a stabilit rezultatul final, 3-1 pentru georgieni. TMC Tbilisi este formația care a câștigat grupa și s-a calificat în faza următoare.



"După primul gol încasat am avut o cădere psihologică. Ne-a fost greu să revenim, iar adversarul au prins la curaj şi ne-au dominat restul meciului", a spus Dorin Coceban, antrenor-jucător Dinamo.



"A fost foarte greu, dar noi am învins. Am avut obiectivul să ne calificăm şi am reuşit acest lucru. Suntem fericiţi. Vreau să mulţumesc Republicii Moldova. Aici sunt oameni ospitalieri", a spus Beka Oniani, jucător de futsal TMC Tbilisi.



TMC Tbilisi s-a clasat pe primul loc în grupa cu 4 puncte, iar Dinamo, campioana Republicii Moldova, pe locul doi cu 3 puncte. A treia echipă din grupa preliminară, Chaux-de-Fonds din Eșveția, cu un punct la active, s-a clasat pe ultimul loc.