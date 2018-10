Din SUA în Soroca. Un voluntar al organizaţiei Corpul Păcii îi învaţă pe copiii şi adulţii din Căinarii Vechi limba engleză

Limba engleză a devenit pasiunea satului Căinarii Vechi, din raionul Soroca. Asta datorită lui Jeremy Male, un voluntar al organizaţiei "Corpul Păcii", venit din State.

Tânărul, stabilit de trei luni în localitate, îi învaţă pe copii şi pe adulţii interesaţi limba sa maternă.



Lecţiile tânărului profesor sunt o adevărată provocare pentru cei care nu au mai trecut demult pragul şcolii. Cu toate acestea, dorinţa de a învăţa e mare.



"Am terminat pe vremea noastră franceza. E binevenit, doar că pentru noi e greu accentul acesta. Sună uşor în engleză, dar la noi aşa", a menţionat Lilia Vasilian, angajat al Primăriei.



"Mi se dă mai uşor decât la şcoală şi mai interesant decât la şcoală. La şcoală era obligator, dar aici te atrage singură să vii", a spus o elvă.



Jeremy va sta la Căinarii Vechi timp de doi ani. El spune că este încântat de ce a găsit în Moldova.



"Recunosc, nu ştiam multe despre Republica Moldova. Am început să aflu mai multe şi chiar eram entuziasmat. Am ajuns aici şi am rămas încântat de cultura, tradiţiile, dar şi de ospitalitatea oamenilor. Mâncarea este delicioasă", a declarat Jeremy Male, voluntar "Corpul Păcii".



Jeremy este un sprijin de nădejde şi pentru profesorul de engleză din sat.



"Mi-a dat şi mie un mare avantaj. Eu chiar simt că engleza mea a devenit asemănătoare celei care vorbeşte Jeremy", a precizat Vasile Cebotari, profesor.



În prezent, în Moldova se află peste 100 de voluntari ai Corpului Păcii.