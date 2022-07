Din nou SCUMPIRI. Locuitorii Capitalei vor achita mai mult pentru deservirea lifturilor

Locuitorii Chişinăului vor achita mai mult din 1 august pentru deservirea lifturilor. Consilierii municipali au aprobat o creştere a tarifului cu 80 la sută. De exemplu, până acum, taxa minimă era de 15 lei pentru o persoană, iar de luna viitoare, va fi de 27 de lei. Directorul "Liftservice", Petru Budurin, a explicat că scumpirea este inevitabilă. Luna trecută, întreprinderea nu a adunat bani nici pentru salariile angajaţilor, spun responsabilii de domeniu.

"În fiecare scară, în dependenţă de modelul motorului, sunt sume diferite expuse pentru plată care sunt împărţite la numărul de locatari. Aceste sume diferă de la lună la lună în dependenţă de numărul de locatari sau în dependenţă de cât au funcţionat ascensoarele, pentru că e posibil să fie defectate", a spus Petru Budurin.

Ultima dată, tarifele pentru deservirea lifturilor au fost ajustate în 2009.

"În acest an, în 5 luni, am înregistrat pierderi de 608 mii lei. Ponderea cea mai mare din cheltuieli o constituie salariile angajaţilor, 62 de procente. Luna aceasta trebuia să achităm salarii de 1,3 milioane de lei şi am adunat 1,2 milioane. 100 000 de lei am împrumutat în avans de la întreprinderea "INFOCOM", a menționat Petru Budurin.

În gestiunea autorităţilor muncipale sunt 2155 de ascensoare. Peste 95 la sută dintre lifturile din Chişinău au fost instalate acum 25 de ani sau chiar mai mult.