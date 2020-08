Din nou la protest. Agricultorii au cerut despăgubiri pentru a depăşi situaţia critică provocată de secetă şi grindină

Fermierii din mai multe zone ale ţării au protestat şi astăzi în apropierea Gării Auto Sud. Ei au cerut despăgubiri şi înlesniri fiscale pentru a depăşi situaţia critică provocată de secetă şi grindină.



La protest au participat şi lideri ai partidului Platforma DA şi zeci de oameni simpli, care au răspuns apelului preşedintelui fracţiunii parlamentare a Platformei DA, Alexandru Slusari, de a-i susţine pe agricultori.



"Da cine ne hrăneşte în vremea asta grea, dacă nu agricultorii. De unde vine toată pâinea asta? De unde să mai ia agricultorul acesta, dacă el şi aşa, seceta i-a ars tot".



"E de ajuns ca toţi agricultorii să se oprească, şi toată ţara îi moartă. De asta şi vreau să-i susţin, că trebuie să lucreze mai departe".



Unii le-au adus fermierilor apă şi mâncare.



Liderul formaţiunii Platforma DA, Andrei Năstase, a fost şi el prezent. Recent, premierul Ion Chicu a declarat că în spatele protestului agricultorilor sunt reprezentanţii Platformei DA, însă conducerea formaţiunii neagă acuzaţiile.



"Oamenii care au venit astăzi aici nu au venit să facă politică. Să sprijine, să se solidarizeze cu agricultorii şi mesajul nostru a fost să fim solidari cu toţii. Era bine ca aici să fie prezenţi şi reprezentanţi ai altor forţe politice, fără ca să facă politică", a spus liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



Unii fermieri regretă faptul că politicienii îşi fac imagine pe seama necazurilor agricultorilor.



"Noi toate zilele cat am mai stat şi am mai protestat şi pe la Ungheni, şi aici am venit. Nu am văzut, da azi văd că au apărut. Într-un cuvânt, eu înţeleg că se vrea implicarea politică, dar nu e cazul".



"Agricultorii îs tare şi aşa... necăjiţi. Şi aşa e greu, da dacă însă se mai face politică, atunci nu. Politică noi nu avem nevoie".



Seceta şi grindina din acest an au compromis culturile agricole din mai multe raioane, iar pierderile se ridică la aproape un miliard de lei. Nemulţumiţi că nu sunt susţinuţi de stat, agricultorii din cel puţin 12 raioane au protestat zile în şir, inclusiv prin blocarea mai multor şosele naţionale.

În 13 august, ei au venit cu tractoare la Chişinău. După mai multe întrevederi cu premierul Ion Chicu şi ministrul Agriculturii, Ion Perju, s-a ajuns la un consens parţial. Fermierii spun însă că vor manifesta până când propunerile lor vor deveni lege.