DIN NOU ÎMPREUNĂ. Halep a anunțat reluarea colaborării cu Cahill

Simona Halep a produs o surpriză uriașă! Ea a anunțat reluarea colaborării sale cu antrenorul Darren Cahill. Constățeanca a făcut-o printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.



"Salutare! Am niște vești extraordinare pe care vreau să vi le împărtășesc. După un an fără el în echipă, sunt fericită să anunț că Darren va reveni lângă mine din sezonul viitor. ultima dată te-am ucis și am de gând să te ucid din nou! Bine ai revenit! Abia aștept să terminăm ce am început! Pe curând!"



Australianul va reveni în echipă începând cu luna ianuarie a anului viitor.

Darren Cahill a renunțat la colaborarea cu Simona Halep în luna noiembrie a anului 2018, din dorința de a fi mai aproape de familie. Totusi, australianul a fost alături de româncă în momentele importante din acest an și a efectuat sedințe de pregătire alături de ea.

În acest moment, antrenorul Simonei Halep este Daniel Dobre, însă nu se știe dacă va mai fi păstrat în echipă și anul următor.