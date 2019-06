Din Inimă–Fashion Soiree: 20 de designeri și-au prezentat colecțiile de vară

Designerii locali şi-au prezentat aseară cele mai noi ţinute create special pentru sezonul estival în cadrul show-ului "Din Inimă – Fashion Soiree".

Zeci de modele, printre care bărbați, copii, femei de afaceri, personalități din muzică și bloggeri cunoscuți au îmbrăcat haine ale designerilor noştri.



În total, 20 de specialişti şi-au prezentat colecţiile de vară. Un detaliu interesant a fost faptul că în acest an a participat și un grup de tineri talentați, absolvenți ai facultății de design vestimentar a Universității Tehnice din Moldova, care au prezentat colecţiile ZIP House.



"Avem cu ce ne mândri, deoarece hainele noastre autohtone ajung deja în 8 țări, cum ar fi Emiratele Arabe, Arabia Saudită, Qatar, SUA, Rusia, Ucraina, Kazakhstan, Canada", a spus OLGA BLANC, designer.



Unele dintre modele au plecat acasă îmbrăcate în ținutele pe care le-au prezentat.



"Noi sensibilizăm persoanele, femeile ca să îmbrace haine produse în Moldova. Hainele de astăzi nu sunt îmbrăcate pe modele profesioniste, sunt doamne din comunitatea noastră. Foarte multe dintre ele au rămas în rochiile prezentate și le-au procurat plecând acasă îmbrăcate în ele. Asta înseamnă că ne-au apreciat tare", a spus GEORGETA MIR, designer.



Colecţiile prezentate au fost diferite, de la rochii de seară, rochiţe vaporoase pentru zilele călduroase de vară, dar şi ţinute perfecte pentru o vacanță la mare.



"Am adus și o colecție adecvată anotimpului. Am folosit culori pastelate, o gamă foarte apropiată, texturi precum mătasea, dantela, un pic de tul și d epaiete. Am făcut o selecțue de ținute pe care le poți purta atât la ceremonii de vară cât și pe faleză, seara la restaurant", a spus NICOLETA ROGNAC, designer.



Nume notorii și foarte cunoscute în țară, din diverse domenii, au îmbrăcat ținutele semnate de designerii autohtoni.



"Această pijama m-a cucerit din prima. Pe lângă faptul că este comodă, mai este și foarte sexi și accentuează perfect feminitatea."



"Este corect să susținem producătorul autohton, mai ales că ce lucruri frumoase se fac la noi în țară și cu câte ne putem mândri. Ar fi păcat să nu purtăm hainele made in Moldova."





Show-ul de modă face parte din campania „DIN INIMĂ” și are drept scop promovarea brandurile locale.