DIN FOTOLIU, PE TEREN. Angajaţii ministerelor şi ambasadelor s-au întrecut la fotbal

Angajaţii ministerelor şi ambasadelor sunt profesionişti nu doar la locul de muncă, ci şi pe terenul de fotbal.

Au demonstrat-o astăzi aproape 100 de funcţionari adunaţi la un turneu de mini-fotbal, organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Sportivii au luptat nu doar pentru trofeul Ministerului, dar şi pentru a promova modul sănătos de viaţă.



Împărţiţi în 12 echipe, reprezentanţi ai şapte ministere, ai Cancelariei de Stat, ai Ambasadei Chinei în Moldova şi ai Statului Qatar, dar şi de la PNUD, au avut ocazia să bată mingea pe teren. Echipele au fost constituite din sportivi de la diferite instituţii.



"Este faptul de prietenie cu toţi participanţii aici la competiţie", a spus Hasan Mazin, reprezentantul Ambasadei Statului Qatar.



"Fotbalul este şi un mod de socializare pentru că la serviciu fiind ocupaţi doar cu chestiuni funcţionăreşti, nu prea avem timp să socializăm foarte mult", a spus Horias Dabija, şef al secţiei Artă, Ministerul Culturii.



"Este o ocazie unică pentru noi să cunoaştem şi să jucăm cu diferite ministere şi ambasade", a spus Geng Fei, şeful adjunct al Ambasadei Chinei.



Printre jucători au fost şi femei. Cele două angajate de la PNUD s-au descurcat pe teren nu mai rău decât colegii lor.



"Am mai jucat o dată la un campionat similar cu ambasadele. Pentru mine este pentru prima dată. Eu am jucat o dată pe plajă şi am jucat foarte bine."



"Echipa care va ajunge în finala mare are de jucat cinci jocuri. Două reprize a câte 15 minute. Într-adevăr va fi un turneu de durată", a spus Radu Rebeja, secretarul de stat în domeniul tineret şi sport.



Competiția este prevăzuta în Calendarul acțiunilor sportive din acest an şi are drept scop fortificarea sănătății angajaților cu un regim de muncă sedentar.