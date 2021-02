Din comisia naţională de heraldică a fost exclus un istoric şi inclus un designer, care se pricepe la chiloţi cu horboţică

Comisia Naţională de Heraldică are o nouă componenţă. Conform decretului semnat de preşedintele Maia Sandu în 2 februarie, printre membri nu se mai regăseşte istoricul Vlad Mischevca, membru fondator şi primul preşedinte al Comisiei şi niciun cercetător de la Institutul de Istorie. A fost numit în schimb designerul vestimentar Daniel Racoviţă, creator de lenjerie intimă, care în 2011 a lansat pe piaţă produse cu ornamente de pe covoarele din perioada sovietică.



Acum cinci ani, Racoviţă declara într-un interviu că se pricepe la crearea pieselor vestimentare:



"Eu mă pricep la uniforme şi la chiloţi cu horboţică."



Anterior, designerul a colaborat cu Comisia Naţională de Heraldică, la confecţionarea uniformelor poliţiştilor, salvatorilor, inspectorilor vamali, a membrilor Orchestrei prezidenţiale şi ai Gărzii de Onoare.

Istoricul Vlad Mischevca nu a fost anunţat nici măcar anunţat despre excluderea sa:



"Să îmi explice cel puţin de ce nu sunt bun, am fost agreat, am fost bun timp de 25 de ani cu agrarienii, cu Voronin, cu Dodon şi toţi cei care s-au perindat. Poate nu sunt comod sau nu sunt loial noului partid care vrea să acceadă la putere? Nu am eu oare greutatea morală, profesională ca să trec filtrele aşa-zisei noi administraţii?"



Un alt heraldist exclus din Comisie, Nicolae Schiţco, e stupefiat de eliminarea lui Vlad Mischevca:



"Este pentru mine o noutate-şoc. Este un bun cunoscător şi specialist de talie mare. Îmi pare rău că el nu se regăseşte printre membri. Vlad Mischevca va conlucra cu Comisia şi ulterior gândesc că va deveni iarăşi membru al Comisiei."



Solicitaţi să comenteze modificările operate în componența Comisiei Naţionale de Heraldică, reprezentanţii Preşedinţiei ne-au trimis un mesaj în care menţionează că nu a fost vizată o anumită persoană, fiind schimbați o treime dintre membrii Comisiei.



La rândul său, designerul vestimentar Daniel Racoviţă ne-a spus că se află peste hotare şi va reveni ulterior cu o reacţie. Comisia Naţională de Heraldică a fost fondată în 1995.