Din cauza telefonului mobil folosit în trafic s-au produs 17 accidente rutiere, soldate cu doi morţi şi 20 de răniţi

În primele cinci luni ale anului 2021, oamenii legii au prins peste 400 de șoferi care vorbeau sau foloseau telefonul mobil în trafic. Datele statistice ale poliției arată că, din această cauză, s-au produs 17 accidente rutiere, în care două persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite.



”Sunt diferite situații: când vorbesc, când navighează pe internet, când scriu mesaje, dar toate aceste acțiuni până într-un final duc la sustragerea atenției conducătorului auto, fapt care poate genera producerea unui accident rutier”, a declarat şeful secţiei de la INSP, Pavel Apostol.

Unii conducători auto recunosc că încalcă aceste reguli, dar spun că au motive întemeiate să folosească telefonul.



” - Folosesc. Recunosc.

- Și nu vă este frică?

- Îmi e frică.

- Păi de cel îl folosiți?

- Pentru că sunt nevoit uneori. Pot să-l pun în stativul acesta și vorbesc pe speaker.”



”Doar la mâini libere, adică nu-l folosesc în mână. M-a sunat, am bifat, am răspuns și am vorbit.”



” - De ce folosiți telefonul în trafic? Nu vă este frică?

- Foarte. Îmi cer scuze.

- Dar de ce îl folosiți dacă vă este frică?

- Că mii frică.”



Alți șoferi sunt conștienți de riscul mare și spun că sunt responsabili.



”Te sustrage foarte tare. Dar trebuie de străduit fără gadgeturi că-i problemă. Dacă e ceva urgent, pot să spun să revin, dar deconectez sau nu răspund deloc.”



”Nu-l folosesc deloc. Nu încalc regulile. Nu-l folosesc.”



Totuși, tehnologiile moderne ne oferă posibilitatea să discutăm la telefon fără a ne sustrage atenția atunci când suntem la volan.



”- Alo.

- Salut Angelina, ce faci?

- Bună. Sunt la volan, dar putem discuta. Am activat dispozitivul handsfree. Aceasta este singura modalitate prin care putem vorbi fără să ținem telefonul în mână atunci când suntem la volan. Oamenii legii însă recomandă conducătorilor auto să evite discuțiile lungi și să răspundă doar în cazuri de urgență.”





Conducătorii auto care folosesc telefonul mobil în trafic riscă 600 de lei amendă și 3 puncte de penalizare. Potrivit datelor INSP, în 2020 s-au produs peste 60 de accidente rutiere din această cauză. În consecință, șapte persoane au decedat, iar alte 64 au fost rănite.