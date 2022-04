Din cauza războiului din Ucraina se scumpesc şi cărţile. Preţul ar putea creşte cu până la 30%

Din cauza războiului din Ucraina se scumpesc şi cărţile. Preţul acestora ar putea creşte cu până la 30 de procente până la sfârşitul anului. Hârtia importată s-a scumpit cu 50 la sută, iar din cauza dificultăţilor de transport mai multe tipografii ar putea rămâne fără stocuri. De la începutul anului, prețul cărţilor a crescut, în medie, cu 20 la sută. Războiul pune în pericol chiar tipărirea acestora. Mai mulţi producători de hârtie de peste hotare şi-au redus sau chiar sistat producţia. Iar din cauza restricţiilor de transport, materia primă ajunge cu mare întârziere în Moldova şi la preţuri mai mari."O bună parte de hârtie a fost importată din Belarus, din Rusia, există o criză acută de hârtie şi preţurile la nivel mondial tot cresc şi cresc, astfel producerea de carte devine tot mai costisitoare, respectiv va influenţa şi preţurile la raft al cărţilor, care urmează să fie editate", a declarat Vlad Creţu, director companie distribuţie de carte.Cărţile deja produse vor rămâne la preţul vechi, dau asigurări reprezentanții editurilor."Editurile o să reuşească să tipărească, să scoată cărţi noi, dar la un preţ mult mai înalt", a spus Mariana Pagu, librar-şefUnele tipografii se confruntă cu probleme serioase de la începutul războiului din ţara vecină. Din cauza întârzierilor la livrarea materiei prime, acestea au fost nevoite să reducă la jumătate capacitatea de producere şi să mărească preţurile."Avem întârzieri în jur de o lună de zile, cam exact din momentul în care s-au început evenimentele. Camioanele s-au oprit au început să caute alte căi şi respectiv au cheltuieli suplimentare", afirmă Adrian Guzun, director comercial al unei tipografii.Întreprinderea anunţă că ar putea fi nevoită să renunţe la o parte dintre angajaţi.”Nu o să fie de lucru şi lumea nu vrea să investească în perioada asta în reclamă, materiale proporţionale, e o perioadă de stagnare, mulţi au frică să facă ceva nou".De cealaltă parte, cititorii spun că înţeleg situaţia şi vor susţine domeniul cumpărând cărţi chiar şi la un preţ mai mare."Eu cred că noi nu prea avem de ales. Cei care o să vrea oricum o să citească, chiar dacă cărţile se vor scumpi"." Voi cumpăra oricum cărţi pentru că trebuie să reînnoiesc biblioteca şi să las şi copiilor"."În ultimul an am cumpărat în jur de 20 de cărţi, preţul nu are importanţă".De la începutul conflictului din Ucraina, o tonă de hârtie importată s-a scumpit de la 1100 la 1500 de euro.