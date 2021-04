Din 3 aprilie intră în vigoare noile restricţii anti-COVID, introduse de autorităţi. Cei care nu se vor conforma riscă amenzi

Cu toate acestea, Piaţa Centrală şi alte locuri publice din Capitală arătau ca un adevărat muşuroi. Unii se grăbeau să facă cumpăraturi, iar alţii se îmbulzeau în transportul public." - Poliţist: Cunoaşteţi că masca de protecţie este obligatorie?- Cetăţean: Eu am uitat!- Poliţist: Nu trebuie să uitaţi. De mâine sunt alte restricţii, o să fiţi obligaţi să staţi acasă, cei care depăşesc vârsta de 63 nu trebuie să iasă în locuri publice decât dacă aveţi nevoite de alimente sau la farmacie!- Poliţist: De mâine o să aplicăm deja şi amenzi"."Păstraţi distanţa de cel puţin un metru, spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu apă şi săpun!""Eu mă înăduş cu masca asta, e periculos cu mască, nu fără, nu mă tem eu de nimic. Nu se poate să ne interzică să umblăm, vrem să umblăm, să cumpărăm.""Nu pot eu mască că mă înăduş, mi-e frică că o să mă îmbolnăvesc, dar nu pot, ce să fac?"."Deciziile autorităţilor sunt total necorecte. Copii trebuie să aibă unde să se joace, să avem unde ne plimba. Am ajuns că suntem închişi"."Dacă nu respectă, nu vor şi se înăduşă cu mască, să nu le dea voie în piaţă, şi eu am 70 de ani şi mi-e greu cu mască, dar o port corect şi mă simt bine"."Începând de astăzi vom avea deja un regim mai specific de activitate. Vom fi prezenţi peste tot, în locurile publice, parcuri pentru a preveni societatea", a declarat Marina Iordache, inspector de patrulare INSP.