Din 2016, Guvernul a alocat peste 50 de milioane de lei pentru dotarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Securitatea frontierei de stat asigură stabilitatea şi liniştea în ţară. În acest scop, din 2016, Guvernul a alocat o sumă record, de peste 50 de milioane de lei.

Banii au fost investiți în dotarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu echipamentele sofisticate și modernizarea infrastructurii. Totalurile au fost făcute în cadrul unui eveniment care a adunat, pentru primă dată, trei generaţii de angajați din domeniu.

Este vorba despre veterani, actuali poliţişti şi studenți de profil. Cei mai buni dintre ei au fost răsplătiți cu premii.



"Se decernează cu diplomă a Parlamentului Republicii Moldova veteran al Poliţiei de Frontieră, colonel în rezervă Rotari Ivan."



Veteranii Poliţiei de Frontieră apreciază schimbările care s-au produs în activitatea instituţiei, în ultimii aproape trei ani.



"Câteodată duceam nu lipsa, dar nişte greutăţi. Astăzi este o altă situaţie, Poliţia de Frontieră, după cum ştim, este dotată corespunzător, este dotată foarte bine, au un sprijin şi ajutor financiar din partea Guvernului", a spus colonelul în rerervă, Ivan Rotari.



Condițiile decente de muncă i-au determinat și pe tinerii specialiști să aleagă această profesie.



"Când am fost la puncte de trecere, am văzut tehnică nouă, birouri dotate cu diferite echipamente, adică ceea ce pentru un tânăr specialist este foarte important", a spus eleva al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, Iana Vasilian.



Și salariile poliţiştilor de frontieră au devenit mult mai atractive.



"La mine salariul s-a majorat aproximativ cu 25 de procente, acest fapt iarăşi mă motivează. Anterior din cauza unei salarizări probabil un pic mai puţin motivante, eram cu gânduri de a pleca din ţara, actualmente m-a dezis de această idee. Faptele şi lucrurile bune este nevoie de a continua", a spus comisar principal, Sergiu Lazari.



Polițiștii de frontieră pot beneficia și de compensații de la stat pentru achiziția unei locuințe în cadrul programului "Prima Casă 2". Natalia Balan din Cahul este în serviciul public de doi ani și de curând și-a împlinit visul de a avea propria casă. Statul îi compensează 60% din credit, datorită faptului că are un copil și se încadrează în programul doi și trei.



"Noi am stat cu chirie timp de 11 ani, pentru că nu am avut avut posibilitatea să ne procurăm propria locuinţă. Visul meu s-a împlinit, avem apartamentul nostru. Şi alţi colegi au luat credite în cadrul programului. Oamenii muncesc, iar statul le compensează cheltuielile pentru apartament", a spus angajată a Inspectoratului al Poliției de Frontieră, Natalia Balan.



Condiţiile mai bune pentru angajaţi şi modernizarea infrastructurii au sporit eficienţa Poliţiei de Frontieră, susține şeful instituţiei.



"Noi am beneficiat de sprijinul necondiţionat şi fără precedent al Guvernului ce ţine de îmbunătăţirea infrastructurii, mijloace de transport, tehnica, mijloace speciale. 54 de milioane de lei aproape din 2016 până în 2019 care am beneficiat din partea Guvernului, iar pentru 2019 planuri sunt mult mai ambiţioase", a spus şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari.



În cadrul Poliţiei de Frontieră sunt angajate în jur de 3500 de persoane.