Din 13 aprilie a început imunizarea taxatorilor de pe troleibuzele din Capitală. Aceștia spun se vor simţi mai în siguranţă

Din 13 aprilie a început şi imunizarea taxatorilor de pe troleibuzele din Capitală. Primii pe liste sunt cei care au peste 50 de ani.Angajaţii RTEC spun că după vaccinare se vor simţi mai în siguranţă."Da eu aşteptam ca să mă vaccinez, că doar se spunea că pensionarii trebuie vaccinaţi. Cu atât mai mult lucrătorii care lucrează în transportul public. Şi eu am reacţionat pozitiv, eu sunt de acord, ori acum, ori mai târziu, oricum trebuie să o facem.""Din propria dorinţă, dorim să fim sănătoşi. Nu ne este frică, dacă s-au vaccinat medicii, înseamnă că o să fie şi la noi totul bine."După vaccinare, Elizaveta Guţan a ieşit din centrul de vaccinare cu zâmbetul pe buze."Suntem deja liniştiţi că am primit vaccinul şi sperăm să fie înainte totul bine. Foarte rapid şi nici nu am simţit că ţi-au făcut vaccin.""- Acum o să vă duceţi la muncă mai încrezător ?- Sperăm, eu şi până acum nu am avut probleme, dar de ce să nu facem vaccin?- Cum a fost procesul acolo?- Uşor şi repejor."Potrivit ofiţerului de presă al Regiei Transport Electric Chișinău, Felicia Rusu, în 13 aprilie au fost vaccinaţi aproximativ 20 de taxatori. Ea mai spune că peste 250 vor fi imunizaţi în următoarele două săptămâni. Aceştia trebuie să se prezinte la Centrul Municipal de Vaccinare, zilnic de la ora 15:30. În total, în Chişinău lucrează aproximativ 800 de taxatori.