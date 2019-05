Digul lacului din satul Dereneu, Călăraşi, a cedat din cauza ploilor. Localnicii au prins cu mâna zeci de kilograme de pește

foto: totpescuit.ro

Din cauza ploilor puternice din ultimele zile, digul lacului din satul Dereneu, raionul Călărași, a cedat, iar apa s-a revărsat într-un râuleț din apropiere. Oamenii din satele vecine au profitat de această situație și au venit la prins pește cu mâna goală.



Timp de câteva ore, oamenii au reuşit să prindă zeci de kilograme de peşte.



"Foarte frumos, iaca uitați-vă îi mai mult de 30, plus, minus 30. Îl dăm pe la vecini, îl împărțim la rude, la toți."



"Eu azi jumate de ceas am prins pește, acesta Plătică și cel mai mare acesta, am prins trei genți în jumate de ceas."



Cu peștele adunat, oamenii spun că vor face și provizii pentru iarnă.



"La frigider îl punem, la înghețat, să facem pește pe iarnă."



Unii nu au avut răbdare să ajungă acasă, așa că au încins grătarele chiar pe deal.



"Aista-i Melega Ion. El întoarce peștele."



Localnicii urmează să întărească digul localului.