DIETA UIMITOARE care îţi curăţă organismul de toxine. E perfectă pentru luna ianuarie

Dieta de detoxifiere este foarte eficientă dacă acționezi pe două planuri. În primul rând să renunți la anumiți factori perturbatori, cu mare grad de toxicitate pentru organism. Totodată, să introduci în alimentație o serie de aliați cu rol în accelerarea eliminării reziduurilor. Eficientă pentru o dietă de detoxifiere depinde de alimentele consumate, durată dietei și starea generală a organismului, scrie realitatea.net.

În plus, luna ianuarie este ideală pentru a începe o dietă de detoxifiere, pentru că te cureți pe interior după excesele din perioadă sărbătorilor, iar pe de altă parte începi pregătirea pentru primăvară și vară, care vin mult mai repede dăcât îți imaginezi!



Principile de bază pentru dietă de detoxifiere



Dietă are efecte dacă anterior îți pregătești „terenul“ și elimini din alimentație vinovații care te intoxica. De asemenea, efecte maxime obții dacă păstrezi regimul cel puțin o săptămâna. Pe lista cu efecte pozitive pe care le aduce dietă de detoxifiere se număra: colesterol scăzut, piele frumoasă, privire limpede, putere de concetrare mare.



Poți remarcă și o îmbunătățire a stării generale. Scapi de migrenele și ai mai mult chef de viață.



Dacă începi dietă trebuie să renunți la: tutun, cofeină, alcoolul, făină albă, zahărul alb, carnea roșie și lactate. Sunt obligatorii 8 pahare de apa zilnic, citrice, fibre din fructe, legume și cereale integrale, peste, verdețuri, ceapă și usturoi, semințe, ulei de măsline.



Iată cum arată un meniu pentru dietă de detoxifiere



La trezire: un pahar cu ceai de mentă, apoi un pahar cu suc de lămâie diluat cu apa plată.



Mic dejun: o felie de pâine integrală cu semințe sau o mână de nuci (caju, migdale alune, semințe de floarea soarelui).



Ora 11.00: un pahar cu suc proaspăt stors din portocale, măr și morcov.

Prânz: ciuperci sotate cu garnitură de salată de legume proaspete sau salată de varză sau peste fript cu garniture de broccoli (ușor înăbușit, nu fiert) ori salată de ton, fasole boabesi verdețuri. La prânz mai poți opta pentru o salată de vinete cu salată de roșii, ardei, castravete, ceapă verde.



Oră 16.00: un grepfrut sau smoothie de fructe de pădure sau un avocado cu suc de lămâie.



Cina: pentru masa de seară sunt indicate supele ușoare – supă cremă de linte, de morcovi, de ciuperci , supele cu legume tăiate cubulețe sau salată de crudități stropită cu lămâie și ulei de măsline, pentru bogăția de fibre și nutrienți.