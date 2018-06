Diego Maradona, transportat la spital după meciul Argentina – Nigeria. Era cât pe ce să cadă peste balustradă (FOTO/VIDEO)

Diego Maradona a fost transportat, marți seară, la spital după victoria dramatică a Argentinei în fața Nigeriei, scor 2-1. Sud-americanii s-au calificat astfel în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Rusia.

Maradona is so fucked he can barely walk. What a sad, sad story... pic.twitter.com/nCclEYyV7Y