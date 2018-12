Dider Deschamps: Nu e întâmplător că primele 3 de la Mondial nu s-au calificat în Final Four-ul Ligii Naţiunilor

scrie a gerpres.ro. ''Nu este o scuză, dar jucătorii nu sunt roboţi, a declarat Deschamps într-un interviu pentru Le Monde. Nu este o întâmplare că primele trei de la Cupa Mondială nu s-au calificat''. Franţa, Croaţia şi Belgia nu au reuşit să câştige grupele lor în Liga A.''Jucătorii au avut puţină vacanţă, apoi o pregătire scurtă la echipele de club, înainte de a înlănţui trei luni de competiţii. Un recul era inevitabil. Nu e vorba de micşorarea presiunii, ci de o uzură fizică şi psihologică. Am trăit-o ca jucător în sezonul 1989/1999 şi mi-a servit în analiza mea, chiar dacă nu am făcut referire la trecutul meu pe teren în faţa jucătorilor'', a declarat DeschampsPentru turneul Final Four al Ligii Naţiunilor s-au calificat Portugalia, Anglia, Olanda şi Elveţia.