DIAVOLII ROȘII ȘI-AU REVENIT. Manchester United a învins cu 4-1 pe Bournemouth

Manchester United are un parcurs bun în Premier League sub comanda noului antrenor Ole Gunnar Solskjaer. "Diavolii roșii" au dispus pe Old Trafford de Bournemouth cu 4-1 și au obținut a treia victorie consecutivă în campionat.

United a rezolvat în mare măsură soarta partidei în prima repriză.

Paul Pogba a deschis scorul în minutul 5. Internaționalul francez a marcat din pasa lui Marcus Rashford, care s-a distrat cu apărarea oaspeților.



Același Pogba a dublat avantajul grupării din Manchester în minutul 33.

A fost al șaptelea gol înscris în acest sezon de mijlocașul în vârstă de 25 de ani în Premier League.

Marcus Rashford a făcut 3-0 în minutul 45. Internaționalul englez a transformat în gol centrarea perfectă a lui Anthony Martial.

Fundașul lui Bournemouth Nathan Ake a redus din handicap în prelungirile primei reprize.

Scorul final a fost stabilit de belgianul Romelu Lukaku în minutul 72. Tot în etapa a 20-a a campionatului Angliei, Manchester City a învins-o în deplasare pe Southampton cu scorul de 3-1.

Pentru citadini au marcat David Silva, Kun Aguero și James Word-Prowse, care a deviat balonul în propria poartă.



Într-o altă confruntare, Chelsea Londra a dispus de Crystal Palace cu scorul de 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de N'Golo Kante în minutul 51.



Chelsea Londra se află pe locul 4 în clasament cu 43 de puncte la activ.