DIAVOLII ROŞII, LA PĂMÂNT. Manchester United a fost învinsă de Tottenham, scor 0-3

Foto: publika

Manchester United nu se regăseşte în noul sezon. După ce a pierdut meciul cu nou-promovata Brighton, "diavolii roşii" au fost învinşi pe teren propriu în etapa a treia din Premer League de Tottenhan Hotspur, scor 0-3.



Harry Kane a deschis scorul în minutul 50, iar Lucas Moura a dublat avantajul oaspeţilor peste doar 2 minute. Brazilianul a stabilit şi scorul final în minutul 84.



A fost cea mai usturătoare înfrângere suferită vreodată de o echipă antrenată de Jose Mourinho, pe teren propriu.



La cateva zeci de secunde după fluierul final al meciului, Jose Mourinho s-a îndreptat către fanii de la una dintre peluze. Reacţia suporterilor a fost absolut senzaţională. Ei au aplaudat echipa, iar Mourinho le-a mulţumit.



Tehnicianul portughez însă și-a ieșit din minți la conferința de presă de după meci, pe care a părăsit-o furios după 3 minute de discuţii cu jurnaliştii.



"Ca să închei, tu știi rezultatul?! A fost 3-0, dar ştiţi ce înseamnă asta? Înseamnă și că am câștigat 3 titluri în Premier League. Eu am câștigat singur de multe ori Premier League decât toți ceilalți 19 manageri la un loc. Trei pentru mine și două pentru ei. Vreau respect! Respect! Respect", a spus Jose Mourinho, antrenor Manchester United.



Manchester United are cel mai slab start de sezon din ultimii 25 de ani. În primele trei etape, "diavolii roşii" au obţinut o victorie şi au suferit 2 înfrângeri.