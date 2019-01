Diaspora, nemulțumită de candidatura Maiei Sandu pe circumscripția uninominală din Europa de Vest. Ce a scris o moldoveancă

Mai multe persoane din diasporă sunt nemulțumite de acţiunile întreprinse de binomul PAS şi PPDA. De această dată, o moldoveancă stabilită în Italia se arată indignată de faptul că liderul PAS, Maia Sandu, intenționează să candideze pe circumscripția uninominală din Europa de Vest la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

"Mare "noroc"..urgie pentru Diaspora de Vest, ne vine Maia să ne reprezinte în viitorul Parlament. Dragi concetățeni! pregătiți covoare aurii, prosoape și colaci de acasă, să întâmpinați Jana D'Arc-Imaculată de Moldova. Să nu -mi săriți în cap Lașilor! cei care atît de mult i-ați cântat Osana, pâna acum.



Trei persoane- Personalități pentru mine, din rândul adevăratei Diaspore, care au lăsat în urmă lucruri frumoase și jertfire de sine și familie, credeam că unul din ei ne va prezenta în viitorul Parlament.... Valentina Geamăna , Tatiana Nogăilac, Alexandru Cazacu , recunoscuți de întreaga Diasporă din Italia

Ce a făcut Maia pentru Moldova ? Ce a făcut Maia pentru voi , dragă Diasporă?

Pâna astăzi nu m-a interesat ea ca persoană, o compătimeam, ca o mamă,... deșteaptă, cu practica occidentală de ce se lupta cu morile de vînt . Nu are ea stofă de politician

Era ei a trecut în 2016. Sper că Diaspora se va trezi măcar acum, nu are dreptul nimeni din afara să vină în casa voastră, în care ați depus atâta sudoare, lacrimi și suferința, să vă prezinte drepturile în Parlament. Aveți un singur candidat, luptați pentru El!

Străinătatea va cimentat, nu credeți în cuvinte mieroase și promisiuni false de la pseudo -patrioți. Am fost printre primii pe baricade, am suferit mult pentru naivitatea care o aveam atunci, toți, acei pentru care am luptat ne-au trădat, nu repetați greșeala noastră.

Luptați pentru dreptul vostru! votul care vrea să -l fure Maia echivalent cu miliardul despre care îmi țiue urechile de ani buni

Încă nu e târziu , unul din aceste 3 Persoane sus numite, intrați în acest duel

Sînt sigură șansa de victorie e de partea voastră. Să vă ajute Dumnezeu!



Cu troli, și copii din noua generație a Diasporei ,care sînt zombați de PAScuDĂ nu voi intra în polemică. Până azi am fost neutră în politică, nici un lider nu-mi merita votul, dar astăzi a intrat pe "horn" în casa noastră o pseudo -patriotă și nu pot să nu-mi expun părerea mea.

Mie îmi pasă mai mult decât Maiei, de ceia ce se petrece acasă, de neamul meu bătut de soartă", a scris Nina Gorincioi.