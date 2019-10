Diaspora EXPLICĂ de ce nu a ieșit duminică la vot

Diaspora este nemulțumită de actuala guvernare și susține că chiar și ”câștigătorul” acestui scrutin a fost votat datorită Maiei Sandu. Despre aceasta a scris Iurie Cojocaru, Founder, Manager la Asociația Diasporală PROPATRIA.





"DIASPORA. Concluzii după alegerile de duminică.



De ce alegerile din diaspora au eșuat? De ce nu a existat interes și de ce a fost cea mai slabă prezență la vot înregistrată vreodată?



I) O parte a diasporei este dezamăgită pentru că la Chișinău s-a creat o "alianță nefirească". Diaspora a strigat doar cu un an în urmă "Plahotniuc-Dodon la tomberon" iar acum PSRM stă în parlament, inclusiv datorită blocului ACUM.

- Nu dați vina pe diaspora pentru că ea nu face geopolitică - mai bine discutați cu ea și explicații (comunicare, mai multă comunicare).



II) Candidații din listele electorale - oameni invizibili. Am fost membru în biroul electoral din Londra și nu odată am auzit fraza: "cine mai este și ăsta" sau când cineva lua 1 vot: "aista are nemuri aici" :) . Chiar și ”câștigătorul” acestui scrutin a fost votat datorită Maiei Sandu.



III) Campaniile electorale ale candidaților slab organizate și dezastruos promovate. Lumea nu știa că sunt alegerile.



IV) Programul electoral de campanie prost făcut și distribuit.

- Atenție la conținut și la modul de distribuire. Mesaje electorale copiate din țară și redistribuite în diasporă.



Concluzii și soluții.



1) Nu-i suficient să cunoașteți problemele diasporei, dar trebuie să "demonstrezi" cum le vei rezolva. Presupunem că, candidații sunt din diaspora, deci trebuie să aveți deja soluții și să argumentați importanța lor!

- O soluție bună la acest capitol sunt dezbaterile publice (online/offline) - care au lipsit.



2) Nu copiați mesajele de-acasă și cu mici cosmetizări le distribuiți în diasporă și atât, cu gândul că așa veți convinge lumea să vă voteze.

- Fiți mai originali și veniți în întâmpinarea alegătorilor.



3) Nu lăsați ca oamenii să alfe de voi abia în campania electorală.

- Partidelor - "creșteți-vă" viitorii candidați, independenților - întâlniți-vă cu diaspora cu 4 ani înaintea alegerilor. Implicați-vă în soluționarea problemelor diasporei constant - nu doar în campania electorală. Diaspora trebuie să vă cunoască. Noi nu votăm cu sigla de partid, ci cu persoana!



4) Nu încercați să cerșiți voturile diasporei pentru lupta politică internă. Diaspora nu va vota niciodată pentru poftele politice ale unui partid sau altul.

- Motivați de ce am face asta? Dați-ne o miză foarte foarte importantă. Vreți să salvați țara?



Diaspora e gata să lupte cu dictatori și oligarhi, să de-a jos guverne și președinți de țară. Să îndure frig și foame. Să parcurgă mii de km și să irosească sume considerabile de bani. * Dar NICIODATĂ nu va fi gata să voteze pentru foamea cuiva de putere. Pentru că cineva nu are suficient capital politic sau pentru că nu puteți împărți fotoliile în parlament.

Asta trebuie să nu uitați. Altfel ne veți pierde", a scris Iurie Cojocaru.