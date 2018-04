Diana Axentii a susținut un concert la Sala cu Orgă din Chișinău. Soprana, primită călduros de publicul de acasă

Renumita soprană de la noi, Diana Axentii, care a cucerit publicul din Olanda, Marea Britanie, Belgia şi Franţa, a susținut aseară un concert la Sala cu Orgă din Chișinău. Alături de alți soliști, artista a interpretat cu vocea ei puternică romanțele compozitorului rus, Serghei Rahmaninov. După doi ani de la ultimul ei concert în Moldova, Diana Axentii a fost primită călduros de publicul de acasă.



Deși este stabilită în Roterdam, Olanda, soprana spune că emoțiile pe care le trăiește în fața spectatorilor de la noi sunt enorme.



"Am emoții întotdeauna fiindcă cel mai greu e să cânți pentru publicul tău și pentru prietenii, colegii, profesorii care te cunosc și așteaptă de la tine încă mai mult și încă mai frumos. Am făcut multe repetiții, am venit aproape patru săptămâni în urmă și am lucrat în fiecare săptămână destul de intens", a menţionat Diana Axentii.



Alături de artistă a urcat pe scenă și solistul Serghei Pilipețchi.



"Prima dată la noi la Chișinău se interpretează un număr atît de mare de romanțe lui Rahmaninov, 30 la rând. Noi am ales anume romanțe care aduc sinceritatea, liniștea lăuntrică a omului credincios", a declarat solistul Serghei Pilipeţchi.



"Vocile sunt deosebite, minunate, în special vocea Dianei. Vrei să închizi ochii și să ajungi într-o poveste", a spus o spectatoare.



"Totul este subtil și sufletesc. Interpretarea este extraordinară, iar muzica uimitoare", a afirmat o altă spectatoare.



"Concertul e superb, eu sunt o mare amatoare de Rahmaninov, poate nu neapărat de romanțe dar de muzica lui", a precizat o altă spectatoare.



Un fan al muzicii clasice este şi un băiețel: "Eu frecventez școala muzicală la clasa de pian și eu înțeleg această muzică clasică inclusiv a marelui compozitor Serghei Rahmaninov".

Concertul a fost dedicat celor 175 de ani de la naşterea compozitorului rus Serghei Rahmaninov.