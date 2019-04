DIALOGUL TRANSNISTREAN, SUCCES: A adus beneficii locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului

Deciziile protocolare, semnate între Chişinău şi Tiraspol, şi-au demonstrat eficienţa şi au adus beneficii locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, prin semnarea acestor documente, părţile au dat dovadă de voinţă şi maturitate politică. Opinia a fost exprimată de şeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch, în cadrul conferinţei "Dialoguri Transnistrene", organizate astăzi la Chişinău de Institutul pentru Inițiative Strategice.

În 2017 şi 2018, reprezentanţii politici ai Chişinăului şi Tiraspolului au semnat mai multe decizii protocolare menite să apropie cele două maluri ale Nistrului.

Unul dintre acestea asigură acces elevilor din regiunea transnistreană la studii, dar şi o taxă de chirie simbolică pentru şcolile cu predare în limba română. Printr-un alt protocol, fermierii din raionul Dubăsari şi-au recăpătat dreptul de proprietate şi acces la propriile pământuri situate în stânga Nistrului. Totodată, autorităţile au convenit ca diplomele de studii eliberate de Universitatea din Tiraspol să fie apostilate, fapt ce le-a permis mai multor studenţi să-şi continue studiile în străinătate. La un an de la punerea în aplicare a acestui mecanism, peste 240 de diplome au fost apostilate pentru ţări precum Italia, Bulgaria, SUA, Franța, Austria, Spania, Polonia şi Marea Britanie.



"Cred că este important cu această idee, cu acest dialog să mergem mai departe, pentru că populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului a profitat de la aceste deciziii. În acelaşi moment, noi am creat încredere între ambele părţi", a spus şeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch.



O altă reuşită în relaţia dintre Chişinău şi Tiraspol a fost înregistrată datorită introducerii numerelor de înmatriculare neutre pentru maşinile din regiunea transnistreană. Acest mecanism le-a permis, pentru prima dată, şoferilor din stânga Nistrului şi oraşul Bender să circule în afara Republicii Moldova.



"Doar din momentul lansării mecanismului din 1 septembrie 2018 şi până în prezent peste trei mii de permise de conducere au fost schimbate în cele ale Republicii Moldova", a spus vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic.



Încă un protocol, semnat anul trecut, presupune restabilirea legăturii telefonice fixe și mobile. Autorităţile de la Chişinău spun că mai au de lucrat la soluţionarea acestei, dar şi altor probleme.



"O parte care rămâne nesoluţionată este accesul oficialilor în regiunea transnistreană. Problema legată cu importul medicamentelor prin frontiera de est contează foarte mult pentru siguranţa şi securitate alimentară. Suntem deschişi pentru dialog, care trebuie să fie constructiv"a spus vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic.



Experţii din stânga Nistrului recunosc faptul că deciziile luate dau roade.



"Deciziile protocolare, semnate anterior, într-adevăr, se implementează. Acesta este un succes mare, probabil cel mai mare în cei 25 de ani de negocieri. Un asemenea progres nu a mai fost. Acest lucru se datorează şi situaţiei pe plan internaţional", a spus expertul, Tiraspol, Igor Șornicov.



În acest an, Guvernul va cheltui cu cinci milioane de lei mai mult pentru dezvoltarea și modernizarea localităților din Zona de Securitate. În total, au fost alocate 15 milioane de lei pentru 35 de proiecte.