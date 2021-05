Diacov explică de ce s-a retras de pe lista PDM: Trebuia să arăt şi eu un gest că noi contribuim la întinerirea echipei

Dumitru Diacov, unul dintre cei mai longevivi deputaţi ai Republicii Moldova, nu va mai candida pentru un nou fotoliu în Parlament. Politicianul susţine că decizia este una personală şi bine chibzuită. Preşedintele de onoare al Partidului Democrat a făcut anunţul în cadrul Consiliului Naţional al formaţiunii.Dumitru Diacov spune că s-a gândit mult înainte să ia decizia, dar va rămâne preşedintele de onoare al PD şi se va ocupa de activitatea Fundaţiei "Pentru Democraţie şi Progres". Locul lui pe lista electorală va fi ocupat de preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu."Nu a fost uşoară această decizie. Mai devreme sau mai târziu trebuia să arăt şi eu un gest că noi contribuim la întinerirea echipei. Eu singur am venit în felul acesta, mie mi-a cedat locul domnul Popşoi pe lista Partidului Democrat Agrar cândva şi eu practic am repetat acest pas", a declarat Dumitru Diacov.Dumitru Diacov și-a început activitatea de parlamentar în 1994 şi a fost deputat în șapte Legislaturi. În perioada 1998 – 2001 a deținut funcția de președinte al Parlamentului. Astfel, cumulativ, el are 24 de ani de experiență în legislativ.Preşedintele formaţiunii, Pavel Filip, susţine că PD va participa de sine stătător la alegeri, iar actele pentru înregistrare vor fi depuse la CEC săptămâna viitoare."Suntem pregătiţi bine pentru alegeri, PD are absolut toate ingredientele necesare pentru a face o campanie bună şi a înregistra un scor bun la aceste alegeri", a spus Filip.Primii cinci candidaţi pe lista Partidului Democrat sunt: Pavel Filip, Alexandru Jizdan, Monica Babuc, Ghenadie Buza şi Mihai Olărescu. La alegerile parlamentare din 2019, Partidul Democrat a acumulat 30 de mandate.