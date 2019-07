Diaconul Văluţă a încercat să-şi justifice acţiunile. El s-a luat la ceartă cu invitata emisiunii "Zi de Zi"

Diaconul Ghenadie Văluță, care duminică a legat un câine în spatele maşinii şi l-a târât pe asfalt, nu se consideră vinovat. În plus, Văluţă spune că toate acuzaţiile sunt făcute pentru a-i strica reputaţia. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Zi de Zi de la Publika TV.

"Toată informaţia din jur e foarte tare distorsionată şi demonizată. Azi am fost la clinica veterinară şi am aşteptat acest câine, dacă nu aş fi venit aici, aş fi văzut câinele. Aş fi cerut un certificat dacă a fost rănit. Cu acest certificat le voi închide gura celor care au distorsionat şi au dus în eroare."



Ghenadie Văluţă nu a ezitat să se certe cu invitaţii.



"Eu am fost ieri la faţa locului. Domnule Văluţă, vreau să vă spun că sunteţi un nemernic, care nu trebuie să fie preot şi să înveţe oamenii. Pentru că aţi încălcat o poruncă importantă a Domnului."



Reprezentanta unei organizaţii pentru protecţia animalelor, invitată în emisiune, nu a putut spune prea multe, fiind întreruptă de diacon în repetate rânduri.

"- Mai bine nu vă justificați. - Îmi permiteţi să vă spun adevărul. - Înţelegeţi că nu vedeţi aspectul cel mai important, că aţi legat câinele cu un lanţ şi l-aţi târât. Acum încercaţi să vă justificați. - Doamna Irina, e părerea dumneavoastra. - Câinele nu este un cal care să meargă după dumneavoastră."



Văluţă a evitat să comenteze şi informaţiile potrivit cărora l-ar fi finanţat pe Igor Dodon în campania pentru alegerile prezidenţiale.



"- A apărut informaţia în presă că l-aţi sponsorizat pe domnul Dodon în campania electorală cu 50 de mii de lei. E adevărat? - Care este legătura cu minorităţile sexuale. Oriunde vorbesc despre drepturile minorităţilor şi ale câinilor peste tot este această problemă."



Ghenadie Văluță s-a remarcat de mai multe ori în spaţiul public, mai ales prin protestele faţă de comunitatea LGBT. În acest an, de Bobotează, şi-a făcut selfie cu mai mulţi bătrâni ţintuiţi la pat şi a postat pozele pe reţelele de socializare. După ce a fost criticat de oameni că gestul său nu este demn de o faţă bisericească, Văluţă a şters fotografiile.

Iar acum patru ani, Mitropolia Moldovei a decis că acesta nu poate oficia slujbe, din cauza acțiunilor sale deplasate de instigare la ură, clevetire și utilizarea a diverselor mijloace necuviincioase care au condus spre denigrarea imaginii bisericii. El declara atunci că a fost pedepsit pentru acţiunile şi protestele pe care le organiza, inclusiv la Mitropolie.